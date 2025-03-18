Was ist die Wahrnehmung von KI-Agenten?

Je nach Einsatzzweck und verfügbaren Sensoren können KI-Systeme die Welt durch Bild, Ton, Text, Umweltfaktoren und prädiktive Analysen wahrnehmen.



Diese unterschiedlichen Wahrnehmungstypen ermöglichen es KI-Agenten, mit ihrer Umwelt zu interagieren, Workflows zu optimieren, die Automatisierung zu verbessern und vieles mehr.

Visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung ermöglicht es Agenten, die Welt durch Bilder, Videos und andere visuelle Daten zu interpretieren und auf sie zu reagieren. Diese Fähigkeit ahmt das menschliche Sehen nach und ermöglicht es der KI, Objekte zu erkennen und Umgebungen zu verstehen.



Fortschritte in den Bereichen Computer Vision und Deep Learning haben die visuelle Wahrnehmung von KI verbessert, was zu Durchbrüchen in zahlreichen Bereichen geführt hat, wie z. B. autonome Fahrzeuge, Gesundheitswesen und Robotertechnik.



Da KI-Modelle immer ausgefeilter werden, werden KI-Agenten zunehmend menschenähnliches visuelles Verständnis aufweisen, sodass sie in komplexen realen Szenarien autonom und sicher arbeiten können.

Auditive Wahrnehmung

Die auditive Wahrnehmung ermöglicht es Agenten, Geräusche zu verarbeiten und zu verstehen. Diese Fähigkeit ermöglicht es der KI, Sprache zu interpretieren, Umgebungsgeräusche zu erkennen und mit Benutzern durch sprachbasierte Kommunikation zu interagieren.



Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Deep Learning haben die auditive Wahrnehmung der KI erheblich verbessert, was zu weit verbreiteten KI-Anwendungen in virtuellen Assistenten, Barrierefreiheitstools und Überwachungssystemen geführt hat.

Eine der wichtigsten Technologien hinter der auditiven Wahrnehmung durch KI ist die automatische Spracherkennung (ASR). ASR-Systeme wandeln gesprochene Sprache in Text um und ermöglichen es Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Google Assistant, Benutzerbefehle zu verstehen und darauf zu reagieren.



Diese Systeme stützen sich auf Neural Networks und auf große Datensätze, um selbst in verrauschten Umgebungen oder mit unterschiedlichen Akzenten die Genauigkeit zu verbessern.

Neben Sprache kann KI auch andere Geräusche analysieren, z. B. zur Diagnose von Krankheiten durch Analyse von Atemgeräuschen oder zur Erkennung von Unregelmäßigkeiten in Equipment.

Textuelle Wahrnehmung

Die Textwahrnehmung ermöglicht es Agenten, Text zu verarbeiten, zu interpretieren und zu generieren. Agenten nutzen NLP, um Bedeutungen aus Text zu extrahieren und die Kommunikation in verschiedenen Anwendungen zu erleichtern, z. B. in Chatbots, Suchmaschinen und automatischen Tools für Zusammenfassungen. Fortschritte bei transformatorbasierten großen Sprachmodellen (LLMs) wie GPT-4 haben die Fähigkeit der KI verbessert, Texte zu verstehen und zu interpretieren.

Eine der wichtigsten Komponenten der Textwahrnehmung ist das semantische Verständnis, das es der KI ermöglicht, über das Erkennen von Wörtern hinauszugehen und ihre Bedeutung in einem bestimmten Kontext



zu erfassen. Dies ist wichtig für Anwendungsfälle wie maschinelle Übersetzung, Stimmungsanalyse und juristische oder medizinische Dokumentenanalyse.



Darüber hinausermöglicht es die Named Entity Recognition (NER) der KI, bestimmte Personen, Orte und Unternehmen zu identifizieren, was ihre Fähigkeit verbessert, wertvolle Erkenntnisse aus großen Datensätzen zu extrahieren – eine wertvolle Funktion bei Anwendungsfällen wie Marketing und Customer Experience.

Wahrnehmung der Umgebung

Die Umgebungswahrnehmung bei KI-Agenten unterscheidet sich von der auditiven und visuellen Wahrnehmung, da sie ein breiteres, multimodales Verständnis der Umgebung beinhaltet und Daten von verschiedenen Sensoren integriert, die über Bild und Geräusch hinausgehen.



Fortschritte in den Bereichen Computer Vision, Sensorfusion und maschinelles Lernen haben die Fähigkeit der KI, die physische Welt wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren, erheblich verbessert.

Anders als beim reinen Sehen oder Hören kombiniert die Umweltwahrnehmung mehrere Eingaben (Bild, Ton, LiDAR, Berührung), um ein ganzheitliches Verständnis der Umgebung zu schaffen. Sie ermöglicht es KI-Agenten, ihre Umgebung mithilfe realer Physik abzubilden und zu navigieren, während sich die visuelle und auditive Wahrnehmung eher auf passives Erkennen konzentriert.



Während Sehen und Hören die Fähigkeiten menschlicher Agenten imitieren, geht die Umweltwahrnehmung über diese hinaus, indem sie Radar, Temperatursensoren und Druckerkennung integriert, sodass die KI Dinge wahrnehmen kann, die Menschen nicht wahrnehmen können.

Prädiktive Wahrnehmung

Die prädiktive Wahrnehmung ermöglicht es Agenten, zukünftige Ereignisse auf der Grundlage beobachteter Daten vorherzusehen. Im Gegensatz zur traditionellen Wahrnehmung, die sich auf die Interpretation der gegenwärtigen Umgebung konzentriert, ermöglicht die prädiktive Wahrnehmung der KI die Vorhersage von Veränderungen, die Ableitung von Absichten und die proaktive Anpassung des Verhaltens.

Wenn man an KI-Funktionen denkt, fallen eher Schlagwörter wie Analyse, Vorhersage oder Schlussfolgerung als Wahrnehmung im traditionellen Sinne ein. Die vorausschauende Wahrnehmung kann jedoch sinnvollerweise als eigene Kategorie betrachtet werden, bei der die KI nicht nur die Umgebung wahrnimmt, sondern auch voraussieht, wie sie sich verändern wird, indem sie die Wahrnehmung mit vorausschauenden logischem Denken verbindet.

Im Mittelpunkt der vorausschauenden Wahrnehmung stehen Modelle des maschinellen Lernens (ML), Deep Learning, probabilistische Modellierung und Reinforcement Learning. KI-Systeme analysieren historische und Echtzeitdaten, um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.

Während sich die vorausschauende Analyse auf historische Daten und statistische Modelle stützt, umfasst die prädiktive Wahrnehmung Echtzeiterfassung in Kombination mit Prognosen, wodurch sie dynamischer wird und besser auf die unmittelbare Umgebung reagieren kann. Obwohl es sich um ein hybrides Konzept handelt, schließt die prädiktive Wahrnehmung die Lücke zwischen Erkennung und Voraussicht und ermöglicht es KI-Agenten, die Gegenwart nicht nur zu verstehen, sondern sich auch in Echtzeit auf die Zukunft vorzubereiten.