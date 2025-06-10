Was ist Agent Communication Protocol (ACP)?

Mit ACP, das ursprünglich von BeeAI von IBM eingeführt wurde, können KI-Agenten frei über Teams, Frameworks, Technologien und Unternehmen hinweg zusammenarbeiten. Es handelt sich um ein universelles Protokoll, das die fragmentierte Landschaft der heutigen KI-Agenten in vernetzte Teamkollegen verwandelt. Dieser offene Standard schaltet neue Ebenen der Interoperabilität, Wiederverwendung und Skalierung frei. Als nächsten Schritt nach dem Model Context Protocol (MCP), einem offenen Standard für den Tool- und Datenzugriff, definiert ACP, wie Agenten arbeiten und kommunizieren.1



Ein KI-Agent ist ein System oder Programm, das in der Lage ist, selbstständig Aufgaben im Namen eines Benutzers oder eines anderen Systems auszuführen. Er führt diese aus, indem er seinen Workflow gestaltet und die verfügbaren Tools nutzt. Multiagentensysteme bestehen aus mehreren KI-Agenten, die gemeinsam daran arbeiten, Aufgaben im Namen eines Benutzers oder eines anderen Systems auszuführen.



Als KI-Agenten-Kommunikationsstandard mit offener Governance ermöglicht ACP die Kommunikation von Agenten für künstliche Intelligenz über verschiedene Frameworks und Technologie-Stacks hinweg. Von der Aufnahme von Benutzeranfragen in Form von natürlicher Sprache bis hin zur Durchführung einer Reihe von Aktionen erzielen KI-Agenten bessere Ergebnisse, wenn sie mit Kommunikationsprotokollen ausgestattet sind. Diese Protokolle leiten diese Informationen zwischen Tools, anderen Agenten und schließlich an den Benutzer weiter.

Unter KI-Agenten-Kommunikation versteht man die Art und Weise, wie KI-Agenten untereinander, mit Menschen oder mit externen Systemen interagieren, um Informationen auszutauschen, Entscheidungen zu treffen und Aufgaben zu erledigen. Diese Kommunikation ist besonders wichtig in Multi-Agenten-Systemen, in denen mehrere KI-Agenten zusammenarbeiten, sowie bei der Mensch-KI-Interaktion.

ACP ist Teil eines wachsenden Ökosystems, zu dem auch BeeAI gehört. Im Folgenden werden einige Hauptmerkmale vorgestellt. Weitere Informationen zu den Kernkonzepten und Details finden Sie in der offiziellen Dokumentation.