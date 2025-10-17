Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Leistung Ihres Einzelhandelsgeschäfts mit nur einem Smartphone und der Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz (KI) verändern. Dies ist keine Zukunftsvision, sondern eine Realität, die kleine und mittelgroße Einzelhandelsgeschäfte noch heute umsetzen können! In diesem Tutorial werden wir einen spannenden Anwendungsfall aus der Praxis erkunden, bei dem Ladenbesitzer und -manager KI einsetzen können, um ihre Regalanordnung zu optimieren, den Umsatz zu steigern und die Customer Experience zu verbessern. Wir werden in diesem Projekt sowohl das neueste IBM® Granite-Modell als auch das Visionsmodell Llama 3.2 von Meta nutzen.
Mit dem Aufkommen der agentenbasierten generativen KI haben kleine und mittelständische Einzelhandelsgeschäfte nun Zugang zu Analysen und Empfehlungen auf Expertenniveau, die früher nur großen Unternehmen mit eigenen Data-Science-Teams vorbehalten waren. Diese Demokratisierung der KI-Technologie kann für Ihr lokales Lebensmittelgeschäft, Boutique oder regionale Kette bahnbrechend sein.
Das ist der Grund, warum dieser Ansatz so revolutionär ist:
Lassen Sie uns Schritt für Schritt auf die technischen Details eingehen und sehen, wie diese KI-gestützte Optimierung des Einzelhandels funktioniert. Am Ende dieses Tutorials werden Sie genau wissen, wie Sie dieses System in Ihrem Einzelhandel implementieren und so möglicherweise Ihren Einzelhandel mit der Kraft von KI revolutionieren können.
Sarah ist Inhaberin eines lokalen Lebensmittelgeschäfts, die Schwierigkeiten hatte, mit größeren Ketten zu konkurrieren. Trotz ihrer besten Bemühungen bemerkte sie, dass sich bestimmte Produkte nicht so gut verkauften, wie sie sollten, während andere ständig ausverkauft waren. Eines Tages, als sie ihr Frischwarenregal zum dritten Mal in diesem Monat umräumte, fragte sie sich, ob es einen besseren Weg gab.
Hier kommt unsere KI-gestützte Lösung ins Spiel. Mit ihrem Smartphone und unserem intelligenten System war Sarah in der Lage, die Leistung ihres Geschäfts zu verbessern. Schauen wir uns an, wie man ein solches System aufbaut.
Wir können CrewAI verwenden, ein Open-Source -Agenten-Framework, das Agenteninteraktionen in Crews orchestriert. Der Begriff „Crew“ bezieht sich auf Multiagentensysteme. Unser Team besteht aus einem Team von Agenten, die verschiedene Expertenrollen im Einzelhandel einnehmen und rund um die Uhr zur Verfügung stehen, wobei jeder sein eigenes Fachgebiet hat. Aufgaben können entweder direkt einem Agenten zugewiesen oder über den hierarchischen Prozess von crewAI bearbeitet werden, der bestimmte Rollen und Verfügbarkeiten bewertet.
Für Anfänger im Bereich crewAI empfehlen wir die Erläuterungen zu crewAI sowie die offiziellen Dokumentationen. Im offiziellen crewAI GitHub-Repository finden Sie auch Beispiele für Crews, die Aktienanalysen, Datenanalysen, RAG, LangGraph-Integration und vieles mehr durchführen.
Werfen wir einen Blick auf das Team von Agenten für den Einzelhandel, die wir in diesem Tutorial verwenden.
Der Task-Workflow sieht wie folgt aus.
Sie finden dieses Projekt auf Github.
Zuerst müssen wir die Umgebung einrichten. Sie finden diese Schritte in der Markdown-Datei auf GitHub oder indem Sie hier folgen.
Die Projektstruktur des Verzeichnisses
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
Generieren und notieren Sie Ihren kostenlosen Serper-API- Schlüssel. Serper ist eine API für die Google-Suche, die wir in diesem Projekt verwenden werden.
Wir müssen das crewAI-Framework für dieses Tutorial installieren und unsere watsonx.ai-Anmeldedaten festlegen, die wir in Schritt 2 generiert haben.
Führen Sie den folgenden Befehl in Ihrem Terminal aus, um crewAI zu installieren:
In einer separaten
CrewAI kann so konfiguriert werden, dass es ein beliebiges Open Source Large Language Model (LLM) verwendet. LLMs können über Ollama und mehrere andere APIs wie IBM® watsonx und OpenAI verbunden werden. Benutzer können auch vorkonfigurierte Tools nutzen, die über das crewAI-Toolkit sowie die LangChain-Tools verfügbar sind.
Unser benutzerdefiniertes visuelles Such-Tool wird durch das
Es gibt viele Möglichkeiten, Ihr Team anzupassen:
Stellen Sie sicher, dass Sie sich im richtigen Arbeitsverzeichnis dieses Projekts befinden. Sie können Verzeichnisse ändern, indem Sie den folgenden Befehl in Ihrem Terminal ausführen.
Führen Sie diesen Befehl im Stammordner Ihres Projekts aus, um Ihr Team von KI-Agenten zu starten und mit der Ausführung der Aufgaben zu beginnen. Beachten Sie, dass das Team möglicherweise einige Minuten läuft, bevor es ein endgültiges Ergebnis anzeigt.
Dieser Befehl initialisiert die themy-Einzelhandel-Berater Crew, stellt die Agenten zusammen und weist ihnen die Aufgaben zu, wie sie in Ihrer Konfiguration definiert sind. In diesem unveränderten Beispiel wird Granite auf watsonx.ai verwendet, um einen Bericht zu erstellen.md Datei mit der Ausgabe. CrewAI kann JSON, Pydantic-Modelle und unaufbereitete Zeichenfolgen als Ausgabe zurückgeben. Hier ist ein Beispiel für die Ausgabe produziert vom Team.
Aktionsplan zur Neugestaltung und Verbesserung des Gemüseregals
Ziel:
Eine visuell ansprechende und organisierte Obst- und Gemüseabteilung schaffen, die beliebtesten Gemüsesorten präsentiert, den Umsatz steigert und die Kundenzufriedenheit verbessert.
Empfehlungen des Marktanalysten:
Aktionsplan für Filialleiter und Filialeinkäufer:
...
Schritt 1: Brennpunkt-Anzeige
...
Schritt 4: Thematische Darstellungen und zusätzliche Funktionen
Wie in der Beispielausgabe zu sehen ist, ist das Multiagentensystem in der Lage, den sequenziellen Prozess der Eingabeverarbeitung, des Werkzeugaufrufs und der Formulierung von Ergebnissen auszuführen.
Erinnern Sie sich an Sarahs Problem mit dem Frischwarengang? Hier sehen Sie, wie das System ihr geholfen hat:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
Mit KI-gestützten Tools wie diesem können kleine und mittlere Einzelhändler ihre Entscheidungsfindung vereinfachen. Genau wie Sarah können Sie die Leistung Ihres Geschäfts mit einer Technologie verbessern, die zugänglich, erschwinglich und effektiv ist. Diese Architektur eröffnet auch andere KI-Möglichkeiten in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Produktdesign und verbesserte Customer Experience. Ihre Flexibilität macht sie über den Einzelhandel hinaus wertvoll und ermöglicht es Unternehmen, innovativ zu sein und bei industriespezifischen Aufgaben herausragende Leistungen zu erbringen.
