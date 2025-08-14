Was ist AgentOps?

Der Markt für KI-Agenten wird für das Jahr 2024 auf rund 5 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 auf etwa 50 Milliarden USD anwachsen.1 Da jedoch immer mehr Unternehmen KI-Agenten entwickeln, um Workflows zu optimieren und zu automatisieren, ergeben sich neue Herausforderungen bei der Überwachung des Verhaltens dieser Agenten, um sicherzustellen, dass sie wie beabsichtigt funktionieren. AgentOps ist eine grob definierte Gruppe von Best Practices für die Bewertung der Leistung von Agenten, die auf den Grundsätzen der verwandten Bereiche DevOps (zur Standardisierung der Softwarebereitstellung) und MLOps (für maschinelle Lernmodelle) aufbaut.

Aber die Verwaltung von Agenten ist nicht so einfach wie die Entwicklung herkömmlicher Software oder sogar von KI-Modellen. „Agentische“ Systeme sind komplex und dynamisch und bestehen im Wesentlichen aus Software, die ihren eigenen Kopf hat. Agenten handeln eigenständig, verketten Aufgaben, treffen Entscheidungen und verhalten sich nicht-deterministisch. Die Idee hinter AgentOps ist es, Observability und Zuverlässigkeit in einen Bereich zu bringen, der chaotisch sein könnte, und es Entwicklern zu ermöglichen, in die Blackbox der Agenteninteraktionen und des Verhaltens anderer Agenten zu blicken.

Es gibt kein einzelnes Tool zur Verwaltung von AgentOps, sondern ein ganzes Ökosystem. In einer kürzlich durchgeführten Studie wurden 17 Tools auf Github und anderen Code-Repositories entdeckt, die für diese Praxis relevant sind, von Agenta über LangSmith bis hin zu Trulens (ein ehrgeizig benanntes AgentOps-Tool heißt einfach „AgentOps“). Diese Tools bieten in der Regel Unterstützung für das Agenten-Framework Ihrer Wahl, sei es das Agenten-SDK von IBM watsonx oder von OpenAI. In diesem umkämpften Raum sind viele populäre Plattformen und Frameworks entstanden, darunter AutoGen, LangChain und CrewAI (letztere optimiert für die Orchestrierung von Multiagentensystemen).