Die Bewertung von KI-Agenten bezieht sich auf den Prozess der Bewertung und des Verständnisses der Leistung eines KI-Agenten bei der Ausführung von Aufgaben, der Entscheidungsfindung und der Interaktion mit Benutzern. Angesichts ihrer inhärenten Autonomie ist die Bewertung der Agenten von entscheidender Bedeutung, um ihre ordnungsgemäße Funktionsweise zu fördern. KI-Agenten müssen sich gemäß der Absicht ihrer Designer verhalten, effizient sein und bestimmte KI-Prinzipien einhalten, um den Bedürfnissen des Unternehmens gerecht zu werden. Die Evaluierung hilft zu überprüfen, ob die Agenten diese Anforderungen erfüllen, und trägt außerdem zur Verbesserung der Qualität des Agenten bei, indem Bereiche für Verfeinerung und Optimierung identifiziert werden.

Generative KI-Agenten werden häufig anhand herkömmlicher Text-to-Text-Aufgaben bewertet, ähnlich wie bei Standard-Benchmarks für Large Language Models (LLMs), bei denen häufig Metriken wie Kohärenz, Relevanz und Wiedergabetreue des generierten Textes verwendet werden. Generative KI-Agenten führen jedoch in der Regel umfassendere und komplexere Operationen durch – einschließlich mehrstufiger Schlussfolgerungen, Aufrufen von Tools und Interaktion mit externen Systemen –, die eine umfassendere Bewertung erfordern. Selbst wenn es sich bei der endgültigen Ausgabe um Text handelt, kann sie das Ergebnis von Zwischenaktionen wie der Abfrage einer Datenbank oder dem Aufrufen einer API sein, die jeweils separat ausgewertet werden müssen.

In anderen Fällen erzeugt der Agent möglicherweise überhaupt keine Textausgabe, sondern erledigt stattdessen eine Aufgabe, z. B. das Aktualisieren eines Datensatzes oder das Senden einer Nachricht, wobei der Erfolg an der korrekten Ausführung gemessen wird. Daher muss die Evaluierung über die oberflächliche Textqualität hinausgehen und das allgemeine Verhalten der Agenten, den Aufgabenerfolg und die Ausrichtung an der Benutzerabsicht bewerten. Um die Entwicklung hochleistungsfähiger, aber ressourcenintensiver Agenten zu vermeiden, die ihre praktische Bereitstellung einschränken, müssen außerdem Kosten- und Effizienzmessungen in die Bewertung einbezogen werden.

Über die Messung der Leistung hinaus müssen bei der Bewertung von KI-Agenten auch kritische Dimensionen wie Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit, Richtlinieneinhaltung und Verzerrungsvermeidung priorisiert werden. Diese Faktoren sind für das Bereitstellen von Agenten in realen, hochriskanten Umgebungen von entscheidender Bedeutung. Die Evaluierung hilft sicherzustellen, dass Agenten schädliches oder unsicheres Verhalten vermeiden, das Vertrauen der Benutzer durch vorhersehbare und überprüfbare Ausgaben aufrechterhalten und sich vor Manipulation oder Missbrauch schützen.

Um diese funktionalen (Qualität, Kosten) und nicht-funktionalen (Sicherheit) Ziele zu erreichen, können die Bewertungsmethoden Benchmark-Tests, Human-in-the-Loop-Bewertungen, A/B-Tests und reale Simulationen umfassen. Durch die systematische Bewertung von KI-Agenten können Unternehmen ihre KI-Fähigkeiten verbessern, die Automatisierung optimieren und Geschäftsfunktionen verbessern und gleichzeitig die Risiken im Zusammenhang mit unsicherer, unzuverlässiger oder voreingenommener agentischer KI minimieren.