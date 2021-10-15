Was versteht man unter Observability?

Observability – Beobachtbarkeit – ist das Ausmaß, in dem Sie den internen Zustand eines komplexen Systems allein auf der Grundlage der Kenntnis seines externen Outputs nachvollziehen können. Je besser ein System beobachtbar ist, desto schneller und genauer können Sie von einem identifizierten Leistungsproblem zu dessen Ursache gelangen – und das ohne zusätzliche Tests oder Codierung.
Beobachtbarkeit bietet tiefe Einblicke in moderne verteilte Anwendungen für eine schnellere, automatisierte Problemerkennung und -lösung.
In IT- und Cloud-Computing beinhaltet Observability die Verwendung von Softwaretools und -verfahren. Diese Tools dienen zum Aggregieren, Korrelieren und Analysieren eines stetigen Stroms von Leistungsdaten aus einer verteilten Anwendung sowie der Hardware und dem Netzwerk, auf denen sie ausgeführt wird. Dieser Prozess hilft bei der effektiven Überwachung, Fehlersuche und Fehlerbehebung von Anwendungen und Netzwerken. Ziel ist es, die Erwartungen der Kunden, die Service Level Agreements (SLAs) und andere geschäftliche Anforderungen zu erfüllen.
Als relativ neues IT-Thema wird Observability häufig fälschlicherweise als überbewertetes Schlagwort oder als „Rebranding“ von Systemüberwachung, Anwendungsleistungsüberwachung (APM) und Netzwerkleistungsmanagement (NPM) abgetan. Tatsächlich ist Observability eine natürliche Weiterentwicklung von APM- und NPM-Datenerfassungsmethoden, die der zunehmend schnellen, verteilten und dynamischen Natur von cloudnativen Anwendungsimplementierungen besser gerecht wird. Observability ersetzt nicht die Überwachung – sie ermöglicht eine bessere Überwachung und besseres APM und NPM.
Der Begriff „Observability“ (dt.: „Beobachtbarkeit“) stammt aus der Steuerungstheorie, einem Bereich der Technik, der sich mit der Automatisierung der Steuerung dynamischer Systeme befasst. Beispiele hierfür sind die Regulierung des Wasserflusses durch ein Rohr oder die Steuerung der Geschwindigkeit eines Autos über Steigungen und Gefälle, basierend auf der Grundlage der Rückmeldungen des Systems.
In den letzten 20 Jahren oder so verlassen sich IT-Teams hauptsächlich auf APM, um Anwendungen zu überwachen und Fehler zu beheben. APM sammelt in regelmäßigen Abständen Anwendungs- und Systemdaten, die so genannte Telemetrie, von denen bekannt ist, dass sie mit Problemen der Anwendungsleistung zusammenhängen.
APM analysiert die Telemetrie in Bezug auf die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) und stellt die Ergebnisse in einem Dashboard zusammen. Diese Ergebnisse weisen die Betriebs- und Support-Teams auf abnormale Bedingungen hin, die behoben werden müssen, um Probleme zu vermeiden.
APM ist effektiv genug für die Überwachung und Fehlerbehebung von monolithischen Anwendungen oder herkömmlichen verteilten Anwendungen. In diesen Setups treten regelmäßig neue Code-Releases auf, und Workflows und Abhängigkeiten zwischen Anwendungskomponenten, Servern und zugehörigen Ressourcen sind bekannt oder leicht nachzuvollziehen.
Heutzutage führen Unternehmen schnell moderne Entwicklungspraktiken ein. Zu diesen Praktiken gehören agile Entwicklung, Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD), DevOps und mehrere Programmiersprachen.
Unternehmen nutzen außerdem cloudnative Technologien wie Microservices, Docker-Container, Kubernetes und Serverless-Funktionen. Das Ergebnis ist, dass sie mehr Services schneller als je zuvor auf den Markt bringen. Dabei werden jedoch neue Anwendungskomponenten bereitgestellt. Sie tun dies an vielen Orten, in verschiedenen Sprachen und für sehr unterschiedliche Zeiträume, sogar Sekunden oder Bruchteile einer Sekunde, für serverlose Funktionen. Die einmal pro Minute durchgeführte Datenerfassung durch APM kann damit nicht Schritt halten.
Was wir brauchen, sind qualitativ hochwertigere Telemetriedaten – und zwar deutlich mehr als zuvor –, mit denen wir eine kontextreiche, vollständig korrelierte Aufzeichnung jeder Anfrage oder Transaktion eines Anwendungsbenutzers erstellen können. Wir stellen vor: Observability.
Observability-Plattformen ermitteln und sammeln kontinuierlich Leistungstelemetrie, indem sie sich in bestehende Instrumente integrieren, die in Anwendungs- und Infrastrukturkomponenten eingebaut sind, und indem sie Tools bereitstellen, um diese Komponenten mit Instrumenten zu versehen. Observability konzentriert sich auf vier Haupttelemetrietypen:
Nach der Erfassung dieser Telemetrie korreliert die Plattform sie in Echtzeit. Dieser Prozess bietet DevOps-Teams, SREs (Site Reliability Engineering)-Teams und IT-Mitarbeiter vollständige, kontextbezogene Informationen. Die Teams verstehen das Was, Wo und Warum eines jeden Ereignisses, das auf ein Problem mit der Anwendungsleistung hinweisen, es verursachen oder zur Behebung dieses Problems genutzt werden könnte.
Viele Observability-Plattformen entdecken automatisch neue Telemetriequellen, wenn diese innerhalb des Systems auftauchen (z. B. ein neuer API-Aufruf an eine andere Softwareanwendung). Die Plattformen verarbeiten mehr Daten als eine Standard-APM-Lösung. Viele Plattformen umfassen AIOps (künstliche Intelligenz für den Betrieb)-Funktionen, die die Signale verändern, Hinweise auf echte Probleme, von Rauschen (Daten, die nicht mit Problemen zusammenhängen).
Durch Observability ist ein System leichter zu verstehen (im Allgemeinen und im Detail) und zu überwachen, leichter und sicherer mit neuem Code zu aktualisieren und leichter zu reparieren als ein weniger beobachtbares System. Genauer gesagt unterstützt Observability direkt die Agile-/DevOps-/SRE-Ziele, qualitativ hochwertigere Software schneller bereitzustellen, indem sie einem Unternehmen Folgendes ermöglicht:
