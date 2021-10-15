Was versteht man unter Observability?

In den letzten 20 Jahren oder so verlassen sich IT-Teams hauptsächlich auf APM, um Anwendungen zu überwachen und Fehler zu beheben. APM sammelt in regelmäßigen Abständen Anwendungs- und Systemdaten, die so genannte Telemetrie, von denen bekannt ist, dass sie mit Problemen der Anwendungsleistung zusammenhängen.

APM analysiert die Telemetrie in Bezug auf die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) und stellt die Ergebnisse in einem Dashboard zusammen. Diese Ergebnisse weisen die Betriebs- und Support-Teams auf abnormale Bedingungen hin, die behoben werden müssen, um Probleme zu vermeiden.

APM ist effektiv genug für die Überwachung und Fehlerbehebung von monolithischen Anwendungen oder herkömmlichen verteilten Anwendungen. In diesen Setups treten regelmäßig neue Code-Releases auf, und Workflows und Abhängigkeiten zwischen Anwendungskomponenten, Servern und zugehörigen Ressourcen sind bekannt oder leicht nachzuvollziehen.

Heutzutage führen Unternehmen schnell moderne Entwicklungspraktiken ein. Zu diesen Praktiken gehören agile Entwicklung, Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD), DevOps und mehrere Programmiersprachen.

Unternehmen nutzen außerdem cloudnative Technologien wie Microservices, Docker-Container, Kubernetes und Serverless-Funktionen. Das Ergebnis ist, dass sie mehr Services schneller als je zuvor auf den Markt bringen. Dabei werden jedoch neue Anwendungskomponenten bereitgestellt. Sie tun dies an vielen Orten, in verschiedenen Sprachen und für sehr unterschiedliche Zeiträume, sogar Sekunden oder Bruchteile einer Sekunde, für serverlose Funktionen. Die einmal pro Minute durchgeführte Datenerfassung durch APM kann damit nicht Schritt halten.

Was wir brauchen, sind qualitativ hochwertigere Telemetriedaten – und zwar deutlich mehr als zuvor –, mit denen wir eine kontextreiche, vollständig korrelierte Aufzeichnung jeder Anfrage oder Transaktion eines Anwendungsbenutzers erstellen können. Wir stellen vor: Observability.