Willkommen bei Ihrer ultimativen Ressource für die Bewältigung von Prompt Engineering im Jahr 2025. Dieser umfassende Leitfaden bietet eine kuratierte Sammlung von Tools, Tutorials und Beispielen aus der Praxis, die Lernenden aller Niveaustufen dabei helfen sollen, effektive Techniken des Prompt Engineering zu verstehen und anzuwenden.

Da generative KI weiterhin ganze Branchen umgestaltet, ist die Fähigkeit, präzise Prompts für KI-Modelle zu erstellen – darunter große Sprachmodelle (LLMs) wie GPT-4 von OpenAI, IBM® Granite, Claude von Anthropic, Bard von Google, DALL·E und Stable Diffusion – zu einer entscheidenden Kompetenz geworden. Unabhängig davon, ob Sie mit proprietären Systemen arbeiten oder Open-Source-Alternativen ausprobieren, ist Prompt Engineering der Schlüssel, um das volle Potenzial von KI-gestützten Tools auszuschöpfen.

Prompt Engineering ist die neue Codierung. In einer Welt, die zunehmend durch maschinelles Lernen bestimmt wird, ist die Fähigkeit, mit KI-generierten Systemen über die Verwendung natürlicher Sprache zu kommunizieren, unerlässlich. Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, Prompts zu entwerfen, zu verfeinern und zu optimieren, die zu aussagekräftigen Ergebnissen führen – ganz gleich, ob Sie Anwendungen entwickeln, Workflows automatisieren oder die Grenzen des kreativen Ausdrucks erweitern möchten.

Von grundlegenden Konzepten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien ist dieser Leitfaden Ihre unverzichtbare Referenz für die Navigation durch die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft der großen Sprachmodelle (LLMs), des KI-Prompt-Designs und der Innovationen im Bereich der generativen KI (GenAI).