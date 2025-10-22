Der Leitfaden für Prompt Engineering 2025

Ihre Komplettlösung, um die Kunst des Promptings zu meistern und das volle Potenzial der KI freizuschalten

Willkommen bei Ihrer ultimativen Ressource für die Bewältigung von Prompt Engineering im Jahr 2025. Dieser umfassende Leitfaden bietet eine kuratierte Sammlung von Tools, Tutorials und Beispielen aus der Praxis, die Lernenden aller Niveaustufen dabei helfen sollen, effektive Techniken des Prompt Engineering zu verstehen und anzuwenden.

Da generative KI weiterhin ganze Branchen umgestaltet, ist die Fähigkeit, präzise Prompts für KI-Modelle zu erstellen – darunter große Sprachmodelle (LLMs) wie GPT-4 von OpenAI, IBM® Granite, Claude von Anthropic, Bard von Google, DALL·E und Stable Diffusion – zu einer entscheidenden Kompetenz geworden. Unabhängig davon, ob Sie mit proprietären Systemen arbeiten oder Open-Source-Alternativen ausprobieren, ist Prompt Engineering der Schlüssel, um das volle Potenzial von KI-gestützten Tools auszuschöpfen.

Prompt Engineering ist die neue Codierung. In einer Welt, die zunehmend durch maschinelles Lernen bestimmt wird, ist die Fähigkeit, mit KI-generierten Systemen über die Verwendung natürlicher Sprache zu kommunizieren, unerlässlich. Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, Prompts zu entwerfen, zu verfeinern und zu optimieren, die zu aussagekräftigen Ergebnissen führen – ganz gleich, ob Sie Anwendungen entwickeln, Workflows automatisieren oder die Grenzen des kreativen Ausdrucks erweitern möchten.

Von grundlegenden Konzepten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien ist dieser Leitfaden Ihre unverzichtbare Referenz für die Navigation durch die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft der großen Sprachmodelle (LLMs), des KI-Prompt-Designs und der Innovationen im Bereich der generativen KI (GenAI).

Über Prompts hinaus: kontextbezogenes Gestalten

Die Entwicklung besserer Prompts ist nur der Anfang. Echtes Fachwissen im Bereich Advanced Prompting liegt darin, den größeren Kontext zu verstehen, in dem KI-Modelle operieren – von der Absicht des Benutzers und dem Gesprächsverlauf bis hin zur Struktur der Trainingsdaten und dem Verhalten verschiedener Modelle. Hier kommt das Context Engineering ins Spiel, das es Ihnen ermöglicht, nicht nur Ihre Fragen zu gestalten, sondern auch, wie das Modell diese interpretiert und darauf reagiert.

Durch den Einsatz von Techniken wie Retrieval-Augmented Generation (RAG), Zusammenfassung und strukturierten Eingaben wie JSON können Sie Modelle zu genaueren und relevanteren Modellantworten führen. Unabhängig davon, ob Sie an der Codegenerierung, der Erstellung von Inhalten oder der Datenanalyse arbeiten, gewährleistet das kontextbezogene Design die Übereinstimmung mit dem gewünschten Ergebnis. Dieser Ansatz verbessert die Leistung von LLMs bei verschiedenen Aufgaben und erhöht die Zuverlässigkeit der Ergebnisse in realen Anwendungen.

Think Newsletter

Denken Sie über Prompts hinaus und erfassen Sie den gesamten Kontext 

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die neuesten Branchennachrichten, KI-Tools und aufkommende Trends im Bereich Prompt Engineering auf dem Laufenden. Außerdem erhalten Sie Zugang zu neuen Erläuterungen, Tutorials und Experteneinblicken – direkt in Ihrem Posteingang. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Erste Schritte mit Prompt Engineering

Tauchen Sie ein in den Prompt Engineering Guide mit einem strukturierten Pfad, der für Lernende, Entwickler und KI-Enthusiasten konzipiert ist. Egal, ob Sie einen Chatbot entwickeln, komplexe Aufgaben automatisieren oder mit KI-Tools experimentieren – dieser Leitfaden behandelt alles, was Sie benötigen, um die Kunst und Wissenschaft des Prompt-Designs zu meistern.

Überblick

Erlangen Sie ein umfassendes Verständnis von Prompt Engineering, seiner wachsenden Bedeutung in der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und wie es Benutzern ermöglicht, mit KI-gestützten Systemen mithilfe hochwertiger Prompts zu interagieren.
Mehr erfahren
Agentic Prompting

Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten dazu anleiten können, autonome Aktionen durchzuführen, Entscheidungen zu treffen und mehrstufige oder Zwischen Schritte in Arbeitsabläufen auszuführen – ideal für die Automatisierung und intelligente Aufgabenausführung.
Beispielbasiertes Prompting

Entdecken Sie Few-Shot-Prompting, Zero-Shot-Prompting und andere Prompting-Techniken, um große Sprachmodelle (LLMs) anhand von Beispielen oder minimalem Kontext zu trainieren und so die Problemlösungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit zu verbessern.
Multimodales Prompting

Entdecken Sie, wie Sie Prompts erstellen können, die Text, Bilder und andere Medien kombinieren, um mit multimodalen Modellen wie Granite, Gemini, GPT-4o und DALL·E zu interagieren und so die Erstellung von KI-generierten Inhalten zu verbessern.
Prompt-Design

Beherrschen Sie die Struktur effektiver Prompts, indem Sie Vorlagen verwenden, die Klarheit, Spezifität und Übereinstimmung mit Ihren Zielen gewährleisten – entscheidend für die Bearbeitung von Benutzeranfragen und die Generierung präziser Antworten.
Prompt-Evaluierung

Verwenden Sie qualitative und quantitative Methoden zur Bewertung der Prompt-Leistung, einschließlich Debugging-Techniken und Metriken, die Konsistenz und Relevanz gewährleisten.
Prompt-Hacking und Sicherheit

Verstehen Sie die Risiken von Prompt-Injection- und gegnerischen Angriffen und erfahren Sie, wie Sie Ihre KI-Modelle vor Schwachstellen in Prompt-basierten Systemen schützen können.
Prompt-Management

Organisieren, dokumentieren und versionieren Sie Ihre Prompts, um Skalierbarkeit und Zusammenarbeit sicherzustellen. Verwalten Sie Datensätze, verfolgen Sie Änderungen und verwenden Sie Prompts projektübergreifend effizient wieder.
Prompt Optimierung

Verfeinern und iterieren Sie Prompts, um die Ausgabequalität zu verbessern, die Latenz zu reduzieren und das Modellverhalten an Ihre Ziele anzupassen – besonders nützlich bei der Arbeit mit APIs und Trainingsdaten.
Verbesserung des Prompt Reasoning

Verbessern Sie die KI-Argumentation mit strukturierten Prompts, die eine Kette von Gedanken (CoT-Prompting), Selbstkonsistenz und Strategien zum Aufbau von Gedankengängen für einen tieferen logischen Fluss fördern.
Prompt-Tools

Entdecken Sie eine Vielzahl von KI-Tools und -Plattformen, die die schnelle Erstellung, das Testen, die Visualisierung und die Bereitstellung unterstützen – ideal für Entwickler und Forscher gleichermaßen.
Prompt Tuning

Gehen Sie über manuelle Prompts hinaus, indem Sie Modelle mithilfe von promptbasiertem Training für domänenspezifische Aufgaben optimieren und dabei Open-Source-Frameworks und kuratierte Datensätze nutzen.
Anwendungsfälle für Prompts

Durchsuchen Sie Fallstudien und reale Anwendungsbeispiele für Prompt Engineering in verschiedenen Branchen wie Bildung, Marketing, Softwareentwicklung und Design.
Prompting-Techniken

Tauchen Sie ein in fortgeschrittene Strategien wie Chain-of-Thought-Prompting, rollenbasiertes Prompting und Selbstreflexion, um das volle Potenzial generativer KI und LLMs auszuschöpfen.

Dieser Leitfaden dient als grundlegende Ressource zum Verständnis und zur Anwendung von Prompt Engineering in einer Reihe von KI-gesteuerten Anwendungen. Für diejenigen, die praktische Erfahrungen sammeln möchten, bietet das IBM.com Tutorials GitHub Repository eine Sammlung von Anwendungsfällen aus der Praxis und Schritt-für-Schritt-Implementierungen mit Python, komplett mit Code-Schnipseln und strukturierten Workflows. Dieses Repository ist besonders wertvoll für Lernende und Anwender, die ihr Fachwissen in den Bereichen Prompt-Design, Modellinteraktion und das breitere Ökosystem der KI-Tools vertiefen wollen

Ressourcen

ROI erzielen: KI-Agenten in Ihrem Unternehmen

Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
IBM wird als führend im Bereich Data Science und maschinelles Lernen ausgezeichnet

Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Von KI-Projekten zu Gewinnen: Wie agentische KI finanzielle Erträge sichern kann

Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.

Zu mehr KI-Know-how

Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite erkunden

IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
IBM AI Academy

Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
KI in Aktion 2024

Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
CEO-Leitfaden 2025: 5 Denkanstöße zur Steigerung des Unternehmenswachstums

Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit generativer KI und ML

Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Wie Sie im neuen KI-Zeitalter vertrauensvoll und zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft blicken

Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Weiterführende Lösungen
IBM watsonx.ai

Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.

 watsonx.ai erkunden
Lösungen im Bereich künstlicher Intelligenz

Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.

 Erkunden Sie KI-Lösungen
Beratung und Services zu künstlicher Intelligenz (KI)

Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.

 KI-Services entdecken
Machen Sie den nächsten Schritt

Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.

 Entdecken Sie Concert Erkunden Sie Lösungen zur Geschäftsprozessautomatisierung