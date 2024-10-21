Prompt-Tuning eines Granite-Modells in Python mit watsonx

Harte Prompts sind benutzerorientiert und erfordern eine Reaktion des Benutzers. Ein Hard Prompt kann als Vorlage oder Anweisung für das LLM dienen, um Antworten zu generieren. Als Nächstes wird ein Beispiel für einen harten Prompt vorgestellt. Wir empfehlen Ihnen, die IBM Dokumentationsseite zu lesen, um weitere Informationen zu diesem und mehreren anderen Prompttyp zu erhalten.

###For demonstration purposes only. It is not necessary to run this code block.

hard_prompt_template = """Generate a summary of the context that answers the question. Explain the answer in multiple steps if possible.

Answer style should match the context. Ideal Answer length is 2-3 sentences.



{context}

Question: {question}

Answer:

"""

Unter Verwendung dieser Hard-Prompt-Vorlage können einem LLM spezifische Anweisungen zur bevorzugten Ausgabestruktur und zum bevorzugten Ausgabestil bereitgestellt werden. Durch diesen expliziten Prompt würde das LLM eher gewünschte Antworten von höherer Qualität liefern.

Soft Prompts werden im Gegensatz zu Hard Prompts nicht in natürlicher Sprache verfasst. Stattdessen werden Prompts als KI-generierte, numerische Vektoren initialisiert, die an den Anfang jeder Eingabe-Einbettung angehängt werden, die das Wissen aus dem größeren Modell destilliert. Diese mangelnde Interpretierbarkeit erstreckt sich auch auf die KI, die für eine bestimmte Aufgabe optimierte Prompts auswählt. Oft kann die KI nicht erklären, warum sie diese Einbettungen ausgewählt hat. Im Vergleich zu anderen Prompting-Methoden sind diese virtuellen Token weniger rechenintensiv als die Feinabstimmung, da das Modell selbst mit festen Gewichtungen eingefroren bleibt. Soft Prompts übertreffen in der Regel auch die von Menschen entwickelten Hard Prompts.

In diesem Tutorial arbeiten wir mit weichen Prompts zur Prompt-Optimierung.