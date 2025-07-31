Was ist Prompt-Optimierung?

In den letzten Jahren hat das Aufkommen generativer KI-Tools wie ChatGPT von OpenAI, Claude von Anthropic und IBM® watsonx.ai die Art und Weise verändert, wie wir mit großen Sprachmodellen (LLMs) interagieren. Diese Modelle können menschliche Antworten für eine Vielzahl von Aufgaben erzeugen – von kreativem Schreiben bis hin zum Kundensupport, von der Codierung bis hin zur Entscheidungsfindung in Unternehmen.

Die Qualität dieser Ausgaben hängt jedoch nicht nur von den KI-Modellen selbst ab. In vielen Fällen kommt es darauf an, wie der Prompt gestaltet ist. Selbst kleine Änderungen am Prompt können die Reaktion des Modells erheblich beeinflussen und in manchen Fällen zu einer Verbesserung der Relevanz, Genauigkeit oder Kohärenz, in manchen aber auch zu einer Verschlechterung führen.

In diesem Bereich steht die Prompt-Optimierung an erster Stelle. Sie bezieht sich auf die Praxis der Verfeinerung von Eingabe-Prompts, um genauere, relevantere und qualitativ hochwertigere Ergebnisse aus LLMs zu erzielen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie durch die Optimierung Ihrer Prompts – in Form von Verfeinerung, Iteration und Kontext – bessere Ausgaben aus LLMs erhalten. Aber lassen Sie uns zunächst definieren, was Prompt-Optimierung wirklich bedeutet und wie sie sich in das Aufgabenfeld der KI-Interaktionen einfügt.