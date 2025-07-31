Was ist Prompt-Optimierung?

Autor

Vrunda Gadesha

AI Advocate | Technical Content Author

In den letzten Jahren hat das Aufkommen generativer KI-Tools wie ChatGPT von OpenAI, Claude von Anthropic und IBM® watsonx.ai die Art und Weise verändert, wie wir mit großen Sprachmodellen (LLMs) interagieren. Diese Modelle können menschliche Antworten für eine Vielzahl von Aufgaben erzeugen – von kreativem Schreiben bis hin zum Kundensupport, von der Codierung bis hin zur Entscheidungsfindung in Unternehmen.

Die Qualität dieser Ausgaben hängt jedoch nicht nur von den KI-Modellen selbst ab. In vielen Fällen kommt es darauf an, wie der Prompt gestaltet ist. Selbst kleine Änderungen am Prompt können die Reaktion des Modells erheblich beeinflussen und in manchen Fällen zu einer Verbesserung der Relevanz, Genauigkeit oder Kohärenz, in manchen aber auch zu einer Verschlechterung führen.

In diesem Bereich steht die Prompt-Optimierung an erster Stelle. Sie bezieht sich auf die Praxis der Verfeinerung von Eingabe-Prompts, um genauere, relevantere und qualitativ hochwertigere Ergebnisse aus LLMs zu erzielen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie durch die Optimierung Ihrer Prompts – in Form von Verfeinerung, Iteration und Kontext – bessere Ausgaben aus LLMs erhalten. Aber lassen Sie uns zunächst definieren, was Prompt-Optimierung wirklich bedeutet und wie sie sich in das Aufgabenfeld der KI-Interaktionen einfügt.

Prompt-Optimierung verstehen

Bei der Prompt-Optimierung handelt es sich um den Prozess der Verbesserung der Struktur, des Inhalts und der Klarheit eines Prompts, um die von einem großen Sprachmodell (LLM) generierte Modellreaktion zu verbessern. Obwohl die Idee grundsätzlich einfach klingen mag, umfasst die Praxis verschiedene Optimierungstechniken und Metriken, um sicherzustellen, dass die Prompts die erwartete Ausgabe konstant und effizient liefern.

Im Grunde steht die Prompt-Optimierung an der Schnittstelle von Prompt Engineering, Iteration und Aufgabenausrichtung. Unabhängig davon, ob Sie Antworten auf den Kundenservice, Codefragmente, rechtliche Zusammenfassungen oder Produktbeschreibungen erstellen, muss ein erster Prompt oft durch mehrere Iterationen verfeinert werden, um ein qualitativ hochwertiges und zuverlässiges Ergebnis zu erzielen. 

Prompt-Optimierung im Vergleich zu Prompt Engineering

Prompt EngineeringPrompt-Optimierung
Das Design einer Prompt-Struktur von Grund auf, oft unter Verwendung von Techniken wie Few-Shot-Prompting oder Thought-Chain-Reasoning.Die Verfeinerung und Abstimmung eines vorhandenen oder ursprünglichen Prompts, um die Leistung über mehrere Ausführungen oder Datensätze hinweg zu verbessern.
Beinhaltet den strategischen Einsatz von Few-Shot-Beispielen, Formatierungen und Metaprompts.Konzentriert sich auf iterative Tests, Ausgabe-Bewertungen und Verbesserungen mithilfe von Bewertungsmetriken.

Die Prompt-Optimierung ist besonders wichtig in Szenarien, in denen Latenz, Genauigkeit oder Kosten (z. B. Preisgestaltung für die Tokennutzung an der Programmierschnittstelle einer Anwendung oder bei API-Aufrufen) eine Rolle spielen. Egal, ob Sie einen KI-Assistenten mithilfe einer API, Testantworten oder der Optimierung von Promptketten erstellen, die Prinzipien einer effektiven Prompt-Optimierung bleiben dieselben.

  • Elemente des Optimierungsprozesses
  • Die Prompt-Optimierung ist sowohl kreativ als auch datengestützt. Dazu gehören häufig:
    • Benchmarking der Leistung des ursprünglichen Prompts (Baseline)
    • Bewertung der Ausgaben durch menschliches Urteilsvermögen oder automatisierte Metriken
    • Anpassung an Klarheit, Struktur, Spezifität oder Länge
    • Testen an einem repräsentativen Datensatz
    • Erstellen einer wiederverwendbaren Prompt-Vorlage oder eines Metaprompts zur Skalierung

In einigen Umgebungen können Sie sogar eine automatische Prompt-Optimierung implementieren, indem Sie Feedback-Schleifen, verstärkendes Lernen oder fein abgestimmte Algorithmen verwenden – insbesondere in Unternehmens- oder Open-Source-Forschungsumgebungen auf Plattformen wie GitHub.

Think Newsletter

Denken Sie über Prompts hinaus und erfassen Sie den gesamten Kontext 

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die neuesten Branchennachrichten, KI-Tools und aufkommende Trends im Bereich Prompt Engineering auf dem Laufenden. Außerdem erhalten Sie Zugang zu neuen Erläuterungen, Tutorials und Experteneinblicken – direkt in Ihrem Posteingang. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Warum Prompt-Optimierung wichtig ist

Die Prompt-Optimierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Nutzung des vollen Potenzials großer Sprachmodelle (LLMs) in verschiedenen Bereichen. Während viele Benutzer mit einem Prompt beginnen, zeigen Untersuchungen, dass eine bewusste und datengesteuerte Optimierung die Leistung und Zuverlässigkeit von Aufgaben erheblich verbessern kann – insbesondere in Kontexten, in denen es um differenzierte Argumentation oder bereichsspezifische Genauigkeit geht.

Aktuelle Arbeiten unterstreichen, dass die Prompt-Optimierung nicht nur für die Verbesserung der Qualität der Modellausgaben, sondern auch für die Entwicklung skalierbarer und reproduzierbarer KI-Anwendungen unerlässlich ist. Ohne Optimierung führen Prompts oft zu generischen oder nicht einheitlichen Antworten. Mit ihrer Hilfe können Benutzer das Modell zu präziseren, kontextuell ausgerichteten und höherwertigen Abschlüssen führen.1

Über die Ausgabequalität hinaus hat die Optimierung messbare Auswirkungen auf die Leistung. Choi (2025) beispielsweise bietet ein auf einer Konfusionsmatrix basierendes Prompt-Tuning-Framework, das die Relevanz erhöht und gleichzeitig die unnötige Tokennutzung minimiert. Dieser Ansatz führt direkt zu einer besseren Ressourcennutzung, geringerer Latenz und gesenkten API-Kosten – entscheidende Faktoren bei der Bereitstellung von LLMs im großen Maßstab.2

Aus Sicht der Argumentation ist die Struktur des Prompts sehr wichtig. Studien zeigen, wie strukturierte Prompt-Formate, einschließlich Gedankenketten und iterativer Anweisungsverfeinerung, die LLM-Leistung bei komplexen Aufgaben wie mathematischen Wortproblemen und gesundem Menschenverstand deutlich verbessern. Diese Erfolge sind ohne gezielte, zeitnahe Iteration und Optimierung von Prompts oft nicht erreichbar.3

Auch die Bedeutung der Automatisierung nimmt zu. Wie in der Studie festgestellt, ermöglichen heuristische und hybride Optimierungsmethoden KI-Systemen die autonome Verfeinerung von Prompts, wodurch aus einem manuellen Trial-and-Error-Prozess eine skalierbare, intelligente Pipeline wird. Solche Ansätze sind in Unternehmen wertvoll, wo Konstanz, Compliance und Leistung über verschiedene Anwendungsfälle und Datensätze hinweg aufrechterhalten werden müssen.4

In Kurzform ist Prompt-Optimierung kein Luxus, sondern eine grundlegende Praxis, um in realen Anwendungen genaue, effiziente und abgestimmte Ausgaben von LLMs zu erzeugen.

Schlüsselstrategien für Prompt-Optimierung

Die Prompt-Optimierung ist am effektivsten, wenn Sie strukturierte Strategien anwenden und sich auf forschungsgestützte Methoden verlassen. Hier sind die wichtigsten Techniken für die Prompt-Optimierung:

  • Entwurf von Prompt-Vorlagen
    Die Verwendung von Prompt-Vorlagen – standardisierte Formate mit Platzhaltern – verbessert die Klarheit und Reproduzierbarkeit. Eine systematische Analyse realer LLM-Anwendungen ergab, dass die Template-Struktur die Leistung bei der Befolgung von Anweisungen erheblich beeinflusst. 5
  • Integrierte Optimierung von Inhaltsformaten (CFPO)
    Die gemeinsame Optimierung von Inhalt und Formatierung führt zu besseren Ergebnissen als die reine Inhaltsoptimierung. Das CFPO-Framework, das in mehreren Open-Source-LLMs getestet wurde, zeigte konstante Leistungssteigerungen durch iterative Inhalts- und Formatanpassungen.4
  • Few-Shot + Chain-of-Thinking-Prompting
    Die Kombination von Few-Shot-Beispielen mit expliziter Chain-of-Thinking-Argumentation verbessert die Modellleistung bei Argumentationsaufgaben wie Mathematik und gesundem Menschenverstand deutlich - ein Ergebnis, das durch umfangreiche Analysen der befragten Personen gestützt wird. 1
  • Metaprompting und LLM-gesteuerte Verfeinerung
    Metaprompts nutzen LLMs, um Prompt-Verbesserungen vorzuschlagen. Frameworks, die LLM-generierte Feedbackschleifen verwenden, haben sich als skalierbare Optimierung ohne größeres menschliches Eingreifen erwiesen.6
  • Iterative Auswertung und Metriken
    Ein datengestützter Optimierungsprozess, der die Variation von Prompts, die Bewertung anhand von Metriken (Genauigkeit, Relevanz) und die Verfeinerung umfasst, kann durch eine heuristische Suche sogar automatisiert werden.1
  • Automatisierte Frameworks für mehrstufige Aufgaben
    Für komplexe mehrstufige Workflows integrieren Frameworks wie PROMST (Prompt-Optimierung bei mehrstufigen Aufgaben) menschliches Feedback und erlernte Bewertungen, um die Prompt-Verbesserung über aufeinanderfolgende Schritte hinweg zu steuern – und damit deutliche Fortschritte im Vergleich zu statischen Prompts zu erzielen.5

Häufige Fallstricke bei der Prompt-Optimierung

Selbst kleine Fehltritte beim Prompt-Design können zu einer schlechten Modellleistung führen. Ein häufiges Problem ist, dass sie zu vage oder nicht ausreichend spezifiziert sind. Wenn das Modell nicht weiß, was genau Sie fragen, ist seine Ausgabe tendenziell generisch oder nicht zielgerichtet.

Ein weiterer Fehler ist der Versuch, zu viel in einem Prompt zu erledigen. Das Überladen eines Prompts mit mehreren Aufgaben, Tönen oder Anweisungen bringt das Modell durcheinander und führt oft zu fragmentierten Ergebnissen.

Auch die Verwendung einer uneinheitlichen Formatierung – also die Änderung der Darstellung von Beispielen, das Vermischen von Anweisungen mit Fragen oder das Ändern des Tons – verschlechtert die Qualität der Ausgabe, insbesondere bei Few-Shot- oder Thought-Chain-Setups.

Eine subtile, aber kritische Gefahr ist das Überspringen von Iterationen. Die Prompt-Optimierung ist selten ein einstufiger Prozess. Wenn Sie keine Variationen testen oder Ergebnisse vergleichen, bleiben Leistungssteigerungen ungenutzt.

Letztendlich kann das Ignorieren der Ausrichtung auf die Zielgruppe oder den Anwendungsfall – z. B. durch die Verwendung eines informellen Tons für die Erstellung von Rechtstexten – zu Ausgaben führen, die technisch korrekt, aber kontextuell unangemessen sind.

Wenn Sie diese Fallstricke vermeiden, erhalten Sie nicht nur eine effektive, sondern eine in allen Anwendungsfällen zuverlässige Prompt-Optimierung. 

Tools und Techniken für die Prompt-Optimierung

Bei der Prompt-Optimierung geht es nicht nur darum, bessere Eingaben zu erstellen, sondern auch um ein System, das mit jeder Iteration lernt, misst und sich weiterentwickelt.

Zu diesem Zweck sind mehrere spezialisierte Plattformen entstanden, die den Optimierungsprozess nachvollziehbar und technisch zuverlässiger machen.

  • PromptLayer ist eine Infrastruktur zur Prompt-Protokollierung und -Versionierung, die speziell für LLM-Workflows entwickelt wurde. Es verhält sich wie Git für Prompts und erfasst jedes Prompt-Modellpaar zusammen mit Metadaten wie Latenz, Token und Antwort. Entwickler können Ausführungsabläufe abfragen, die Leistung von Prompts im Laufe der Zeit verfolgen und A/B-Tests durchführen, um verschiedene Formulierungen in der Produktion zu bewerten.

  • Humanoop bietet eine Feedback-gesteuerte Umgebung zur Optimierung von Prompts, in der Benutzer Prompts mit realen Daten testen, strukturierte menschliche Bewertungen erfassen und Prompts auf der Grundlage von Leistungsmetriken optimieren können. Es unterstützt die schnelle Iteration durch Prompts und hilft, die Erfassung qualitativer und quantitativer Signale zur systematischen Optimierung zu automatisieren.

Mit diesen Tools wird die Prompt-Optimierung zu einem kontrollierten, messbaren Prozess, der es Teams ermöglicht, Ausgaben zu verbessern, ohne sich ausschließlich auf manuelle Vermutungen verlassen zu müssen.

Anwendungsfälle

Die Prompt-Optimierung ist nicht nur eine theoretische Übung, sondern liefert messbare Auswirkungen in verschiedenen Bereichen, indem das Modellverhalten auf bestimmte Aufgaben und Ziele ausgerichtet wird.

  • Automatisierung des Kundensupports
    Optimierte Prompts ermöglichen präzise, richtlinienkonforme Antworten in Chatbots und Helpdesk-Systemen. Durch die Verwendung von Prompt-Varianten, die mit Problemtypen und Empfindungen verknüpft sind, können Teams die Lösungszeit verkürzen, Halluzinationen minimieren und die Leistung durch die reduzierte Verwendung von Token optimieren.
  • Generierung von Inhalten
    Im Marketing und E-Commerce werden strukturierte Prompts mit wenigen Beispielen verwendet, um Produktbeschreibungen, SEO-Überschriften und Anzeigentexte zu verfassen. Die Optimierung von Ton, Format und Keyword-Dichte sorgt für eine einheitliche Marke und verbessert gleichzeitig die Effizienz der Ausgabe.
  • Datenanalyse und Berichterstellung
    LLMs können bei der Interpretation strukturierter Daten helfen, wenn sie mit Gedankenketten-Argumentation und domänenspezifischem Vokabular geführt werden. Die Prompt-Optimierung stellt eine genaue Extraktion von Trends, Vergleichen oder Zusammenfassungen aus komplexen Tabellen und Datensätzen sicher.
  • Pädagogische Tutorensysteme
    Lehrassistenten, die von LLMs unterstützt werden, profitieren von Prompts, die Erklärungen in schrittweisen Formaten unterstützen. Optimierte Prompts vereinfachen die Konzepte für verschiedene Altersgruppen und sorgen für eine Anpassung an bestimmte Lehrpläne.
  • Zusammenfassung von Unternehmensdokumenten
    Rechts-, Compliance- und Audit-Teams verwenden optimierte Prompts, um sachliche Zusammenfassungen von Verträgen, Berichten und Memos zu erstellen. Techniken wie Metaprompting und Few-Shot-Tuning verbessern die Relevanz, reduzieren Halluzinationen und sorgen für eine einheitliche Formatierung für die nachgelagerte Verwendung.

Durch eine durchdachte Prompt-Optimierung kommen all diese Szenarien einer skalierbaren, qualitativ hochwertigen Automatisierung näher, wodurch menschliche Eingriffe reduziert und die Zuverlässigkeit von LLM-gestützten Workflows verbessert werden.

Prompt-Optimierung in Zukunft

Mit der weiteren Skalierung von LLMs wird sich die Prompt-Optimierung von der manuellen Anpassung zur automatisierten, modellgesteuerten Verfeinerung verlagern. Neue Techniken wie Verstärkungslernen mit menschlichem Feedback, Prompt-Destillation und Metaprompt-Evolution werden es den Modellen ermöglichen, zu lernen, wie sie ihre eigenen Prompts basierend auf dem Erfolg der Aufgaben und der Präferenz der Benutzer verbessern können.

Auf Systemebene werden wir eine engere Integration zwischen Prompt-Optimierungspipelines und LLMOps-Plattformen erleben, die alles von der Prompt-Auswertung bis zur Echtzeit-Abstimmung über APIs und Bereitstellungen automatisiert. Dieser Ansatz ermöglicht eine dynamische Prompt-Anpassung, kontextbewusstes Verhalten und kostenbewusstes Denken – wodurch Prompts eher zu anpassungsfähigen, intelligenten Schnittstellen statt zu statischen Eingaben werden. 

Zusammenfassung

Die Prompt-Optimierung ist der Antrieb für genauere, effizientere und zuverlässigere Interaktionen mit großen Sprachmodellen. Ganz gleich, ob Sie Inhalte schreiben, Probleme lösen oder Unternehmenstools entwickeln, optimierte Prompt helfen dabei, das Modellverhalten auf Aufgabenziele abzustimmen.

Von Promptvorlagen und Few-Shot-Beispielen bis hin zu iterativer Verfeinerung und automatisierten Tools – die in diesem Artikel behandelten Techniken zeigen, dass großartige Ausgaben mit durchdachten Eingaben beginnen. Mit zunehmender Entwicklung wird die Prompt-Optimierung nicht nur eine technische Fähigkeit darstellen, sondern eine Kernschicht in der Infrastruktur generativer KI-Systeme. 

Ressourcen

ROI erzielen: KI-Agenten in Ihrem Unternehmen

Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
IBM wird als führend im Bereich Data Science und maschinelles Lernen ausgezeichnet

Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Von KI-Projekten zu Gewinnen: Wie agentische KI finanzielle Erträge sichern kann

Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.

Zu mehr KI-Know-how

Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite erkunden

IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
IBM AI Academy

Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
KI in Aktion 2024

Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
CEO-Leitfaden 2025: 5 Denkanstöße zur Steigerung des Unternehmenswachstums

Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit generativer KI und ML

Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Wie Sie im neuen KI-Zeitalter vertrauensvoll und zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft blicken

Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Weiterführende Lösungen
IBM watsonx.ai

Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.

 watsonx.ai erkunden
Lösungen im Bereich künstlicher Intelligenz

Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.

 Erkunden Sie KI-Lösungen
Beratung und Services zu künstlicher Intelligenz (KI)

Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.

 KI-Services entdecken
Machen Sie den nächsten Schritt

Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.

 Entdecken Sie Concert Erkunden Sie Lösungen zur Geschäftsprozessautomatisierung
Fußnoten

1 Cui, W., Zhang, J., Li, Z., Sun, H., Lopez, D., Das, K., Malin, BA, & Kumar, S. (2025). Automatic prompt optimization via heuristic search: A survey. arXiv. arXiv:2502.18746. https://arxiv.org/abs/2502.18746

2 Choi, J. (2025). Efficient prompt optimization for relevance evaluation via LLM-based confusion-matrix feedback. Applied Sciences, 15(9), 5198. https://doi.org/10.3390/app15095198

3 Yang, C., Wang, X., Lu, Y., Liu, H., Le, QV, Zhou, D. & Chen, X. (7. September 2023). Large Language Models as Optimizers: Optimization by PROmpting (OPRO). arXiv. arXiv:2309.03409. https://arxiv.org/abs/2309.03409

4 Liu, Y., Xu, J., Zhang, L.L., Chen, Q., Feng, X., Chen, Y., Guo, Z., Yang, Y., & Cheng, P. (6. Februar 2025). Beyond prompt content: Enhancing LLM performance via Content-Format Integrated Prompt Optimization (CFPO). arXiv. arXiv:2502.04295. https://arxiv.org/abs/2502.04295

5 Yongchao, L., Yao, S., Liu, S., Zhong, X. & Huang, J. (2024). PROMST: Prompt optimization for multi-step tasks with human feedback. MIT REALM Project. https://yongchao98.github.io/MIT-REALM-PROMST

6 Wan, X., Shi, Z., Yao, L., He, H. & Yu, D. (2024). PromptAgent: Language model as a prompt designer for language model. In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2024). https://neurips.cc/virtual/2024/poster/95758