Das os-Modul wird verwendet, um auf Umgebungsvariablen zuzugreifen, z. B. auf Projektanmeldeinformationen oder API-Schlüssel.

WatsonxLLM ist ein Modul von langchain_ibm, das IBM Watson LLM für die Generierung von Ausgaben von generativen KI-Modellen integriert.

ChatWatsonx Ermöglicht chatbasierte Interaktionen durch Verwendung von IBM watsonx über LangChain.

SimpleDirectoryReader dient zum Laden und Lesen von Dokumenten aus einem Verzeichnis zur Indizierung mit LlamaIndex.

GenParams enthält Metadatenschlüssel zum Konfigurieren der Parameter der Watsonx-Textgenerierung.

SQLiteCache ermöglicht die Einrichtung einer local.cache.db SQLite-Datenbank, um redundante API-Aufrufe zu vermeiden und die Entwicklung und das Testen zu beschleunigen.

Für dieses Tutorial benötigen wir mehrere Bibliotheken und Module. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden importieren. Falls sie nicht installiert sind, kann eine schnelle Pip-Installation das Problem beheben.