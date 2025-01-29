Directional Stimulus Prompting (DSP) ist eine neue Prompting-Methode in der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), bei der einem Modell eine Richtlinie oder ein strukturierter Stimulus präsentiert wird, um die gewünschten Ausgaben zu erzeugen.

Im Gegensatz zum Standard-Prompting wie dem One-Shot-, Zero-Shot- oder Few-Shot-Prompting zeichnet sich dieser Ansatz dadurch aus, dass er eine direkte Kontrolle über die Ausgabe des Modells ermöglicht, indem Kriterien festgelegt oder Anweisungen gegeben werden. Bei diesem Ansatz fungiert ein leitender Stimulus als Kontrollmechanismus für den generativen Prozess des Modells entlang von Linien, die durch ein bestimmtes Kriterium definiert sind.

Directive Stimulus Prompting (DSP) ist nützlich, wenn eine Aufgabe eine bestimmte Reihe von Antworten erfordert, die sehr kontextsensitiv sind, aber immer noch ohne gekennzeichnete Daten sind.

Im Falle von Zusammenfassungsaufgaben beispielsweise, bei denen die Beibehaltung wesentlicher Informationen entscheidend ist, liefert DSP einen Leitstimulus, der das Modell dazu anregt, auf eine bestimmte Weise zu produzieren. Dies führt dazu, dass insgesamt genauere und kontextuell angemessenere Zusammenfassungen erstellt werden.1