In diesem Tutorial führen wir Sie Schritt für Schritt durch eine Prompt-Engineering-Technik namens Rollen-Prompting. Wir verwenden ein IBM Granite-Modell, um Personas für differenzierte Modellausgaben zuzuweisen.

Rollenprompting ist eine Prompt Engineering-Technik, die ein KI-Modell anweist, beim Generieren einer Antwort eine bestimmte Rolle oder Persona einzunehmen. Mit dieser Technik lassen sich Tonfall, Stil und Verhalten des Modells steuern, was zu ansprechenderen Ausgaben führen kann.

Beim Prompt Engineering geht es darum, die Eingabe des Modells zu optimieren, damit es mit angemessenen, aussagekräftigen Antworten antwortet. Zero-Shot- und Few-Shot-Prompting sind zwei beliebte Techniken für die Konversation mit großen Sprachmodellen (LLMs). LLMs haben eine natürliche Fähigkeit, Aufgaben zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) auszuführen, da sie menschliche Sprache verarbeiten und interpretieren können. Die sprachlichen Fähigkeiten von KI-Modellen sind wertvoll für Aufgaben, die von Chatbot-Konversationen und Multiagenten-Interaktionen bis hin zu offenem kreativem Schreiben reichen.

Generative KI (Gen AI) wird persönlicher, wenn ein LLM angewiesen wird, als eine bestimmte Person zu agieren, um die spezifischen Bedürfnisse einer Rolle zu erfüllen. Wenn der KI eine bestimmte Rolle zugewiesen wird, können ihre Antworten genauer und relevanter ausfallen. KI-Modelle nutzen riesige Datensätze, sodass die zugewiesene Rolle alles sein kann: eine Lehrkraft, eine historische Persönlichkeit, ein Verkäufer oder Ähnliches. Die einzige Grenze ist die eigene Vorstellungskraft. Dieser Aspekt macht das Rollen-Prompting, oder Persona-Prompting, zu einer so effektiven Technik. Dank seiner Anpassungsfähigkeit ist ein KI-Modell ein Meister der Tarnung. Er kann Antworten generieren, die auf die spezifischen Bedürfnisse eines Benutzers oder Systems zugeschnitten sind.