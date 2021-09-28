Was ist Datenvisualisierung?

Die Datenvisualisierung (auch „Dataviz“, kurz für den englischen Begriff „Data Vizualization“) kann für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden. Dabei eignet sie sich nicht nur für Datenteams. So nutzt sie beispielsweise auch das Management, um Unternehmensstrukturen und -hierarchien darzustellen, während Datenanalysten und Data Scientists damit Muster und Trends identifizieren und erklären. Harvard Business Review (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) kategorisiert die Datenvisualisierung in vier Hauptzwecke: die Ideenfindung, die Veranschaulichung von Ideen, die visuelle Entdeckung und alltägliche Datenvisualisierungen. Im Folgenden gehen wir näher auf diese Kategorien ein. Im Folgenden gehen wir näher auf diese Kategorien ein:

Ideenfindung

Datenvisualisierung wird häufig zur Stärkung der Ideenfindung in Teams eingesetzt. Sie bildet oft einen zentralen Bestandteil von Brainstorming- oder Design Thinking-Sitzungen zu Beginn eines Projekts, um die Sammlung unterschiedlicher Perspektiven zu unterstützen und die allgemeinen Bedenken des Kollektivs hervorzuheben. Obwohl diese ersten Visualisierungen teilweise noch verhältnismäßig ungeschliffen und nicht allzu verfeinert sein können, bilden sie dennoch eine solide Grundlage für Projekte. So lässt sich sicherstellen, dass sich das Team auf das Problem ihrer wichtigsten Stakeholder fokussiert, das es für sie angehen möchte.

Veranschaulichung von Ideen

Die Datenvisualisierung zur Veranschaulichung von Ideen hilft dabei, Ideen wie beispielsweise eine Taktik oder einen Prozess zu vermitteln. Sie wird häufig in Lernumgebungen wie Tutorials, Zertifizierungskursen und Kompetenzzentren verwendet, kann aber auch zur Darstellung von Unternehmensstrukturen oder -prozessen verwendet werden, um die Kommunikation zwischen den richtigen Personen für bestimmte Aufgaben zu erleichtern. Projektmanager verwenden häufig Gantt-Diagramme und Wasserfall-Diagramme, um Workflows zu veranschaulichen. Bei der Datenmodellierung kommt auch Abstraktion zum Einsatz, um den Datenfluss innerhalb des Informationssystems eines Unternehmens darzustellen und besser verständlich zu machen. Dies erleichtert es Entwicklern, Geschäftsanalysten, Data Architects und anderen, die Beziehungen in einer Datenbank oder einem Data Warehouse bis ins kleinste Detail zu verstehen.

Visuelle Entdeckung

Die visuelle Entdeckung und alltägliche Datenvisualisierungen sind enger mit Datenteams verbunden. Während die visuelle Entdeckung Datenanalysten, Data Scientists und anderen Datenexperten hilft, Muster und Trends in einem Datensatz zu erkennen, unterstützt die alltägliche Datenvisualisierung das anschließende Storytelling, nachdem neue Erkenntnisse ermittelt wurden.

Datenvisualisierung

Die Datenvisualisierung ist ein entscheidender Schritt im datenwissenschaftlichen Prozess und hilft Teams und Einzelpersonen, Daten effektiver an Kollegen und Entscheidungsträger zu vermitteln. Teams, die Berichtssysteme verwalten, nutzen in der Regel definierte Vorlagenansichten zur Leistungsüberwachung. Die Datenvisualisierung ist jedoch nicht auf Leistungs-Dashboards beschränkt. So können Analysten beispielsweise beim Text-Mining mit einer Wortwolke wichtige Konzepte, Trends und verborgene Beziehungen aus unstrukturierten Daten herausarbeiten. Alternativ kann eine Diagrammstruktur verwendet werden, um Beziehungen zwischen Entitäten in einem Wissensgraph zu veranschaulichen. Doch das ist bei Weitem noch nicht alles – es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten, unterschiedliche Datentypen darzustellen. Dabei sollten Sie unbedingt daran denken, dass dies nicht nur ein Kompetenzbereich für Ihr zentrales Analyseteam ist. Auch sonstige Teams können von soliden Grundkenntnissen im Bereich der Datenvisualisierung profitieren, um diese in ihren Workflow zu integrieren und ebenfalls ihre Vorteile zu genießen – und das jederzeit, autonom und ganz direkt, ohne extra die Analysten zu beauftragen.