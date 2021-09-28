Was ist Datenvisualisierung?

Datenvisualisierung ist die Darstellung von Daten durch die Verwendung gängiger Grafiken wie Diagramme, Plots, Infografiken und sogar Animationen. Diese Darstellungen von Informationen vermitteln komplexe Datenzusammenhänge und datengesteuerte Erkenntnisse auf eine leicht verständliche Weise.
Die Datenvisualisierung (auch „Dataviz“, kurz für den englischen Begriff „Data Vizualization“) kann für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden. Dabei eignet sie sich nicht nur für Datenteams. So nutzt sie beispielsweise auch das Management, um Unternehmensstrukturen und -hierarchien darzustellen, während Datenanalysten und Data Scientists damit Muster und Trends identifizieren und erklären. Harvard Business Review (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) kategorisiert die Datenvisualisierung in vier Hauptzwecke: die Ideenfindung, die Veranschaulichung von Ideen, die visuelle Entdeckung und alltägliche Datenvisualisierungen. Im Folgenden gehen wir näher auf diese Kategorien ein. Im Folgenden gehen wir näher auf diese Kategorien ein:
Datenvisualisierung wird häufig zur Stärkung der Ideenfindung in Teams eingesetzt. Sie bildet oft einen zentralen Bestandteil von Brainstorming- oder Design Thinking-Sitzungen zu Beginn eines Projekts, um die Sammlung unterschiedlicher Perspektiven zu unterstützen und die allgemeinen Bedenken des Kollektivs hervorzuheben. Obwohl diese ersten Visualisierungen teilweise noch verhältnismäßig ungeschliffen und nicht allzu verfeinert sein können, bilden sie dennoch eine solide Grundlage für Projekte. So lässt sich sicherstellen, dass sich das Team auf das Problem ihrer wichtigsten Stakeholder fokussiert, das es für sie angehen möchte.
Die Datenvisualisierung zur Veranschaulichung von Ideen hilft dabei, Ideen wie beispielsweise eine Taktik oder einen Prozess zu vermitteln. Sie wird häufig in Lernumgebungen wie Tutorials, Zertifizierungskursen und Kompetenzzentren verwendet, kann aber auch zur Darstellung von Unternehmensstrukturen oder -prozessen verwendet werden, um die Kommunikation zwischen den richtigen Personen für bestimmte Aufgaben zu erleichtern. Projektmanager verwenden häufig Gantt-Diagramme und Wasserfall-Diagramme, um Workflows zu veranschaulichen. Bei der Datenmodellierung kommt auch Abstraktion zum Einsatz, um den Datenfluss innerhalb des Informationssystems eines Unternehmens darzustellen und besser verständlich zu machen. Dies erleichtert es Entwicklern, Geschäftsanalysten, Data Architects und anderen, die Beziehungen in einer Datenbank oder einem Data Warehouse bis ins kleinste Detail zu verstehen.
Die visuelle Entdeckung und alltägliche Datenvisualisierungen sind enger mit Datenteams verbunden. Während die visuelle Entdeckung Datenanalysten, Data Scientists und anderen Datenexperten hilft, Muster und Trends in einem Datensatz zu erkennen, unterstützt die alltägliche Datenvisualisierung das anschließende Storytelling, nachdem neue Erkenntnisse ermittelt wurden.
Die Datenvisualisierung ist ein entscheidender Schritt im datenwissenschaftlichen Prozess und hilft Teams und Einzelpersonen, Daten effektiver an Kollegen und Entscheidungsträger zu vermitteln. Teams, die Berichtssysteme verwalten, nutzen in der Regel definierte Vorlagenansichten zur Leistungsüberwachung. Die Datenvisualisierung ist jedoch nicht auf Leistungs-Dashboards beschränkt. So können Analysten beispielsweise beim Text-Mining mit einer Wortwolke wichtige Konzepte, Trends und verborgene Beziehungen aus unstrukturierten Daten herausarbeiten. Alternativ kann eine Diagrammstruktur verwendet werden, um Beziehungen zwischen Entitäten in einem Wissensgraph zu veranschaulichen. Doch das ist bei Weitem noch nicht alles – es gibt zahlreiche weitere Möglichkeiten, unterschiedliche Datentypen darzustellen. Dabei sollten Sie unbedingt daran denken, dass dies nicht nur ein Kompetenzbereich für Ihr zentrales Analyseteam ist. Auch sonstige Teams können von soliden Grundkenntnissen im Bereich der Datenvisualisierung profitieren, um diese in ihren Workflow zu integrieren und ebenfalls ihre Vorteile zu genießen – und das jederzeit, autonom und ganz direkt, ohne extra die Analysten zu beauftragen.
Die früheste Form der Datenvisualisierung geht auf die alten Ägypter vor dem 17. Jahrhundert v. Chr. zurück und wurde hauptsächlich zur Unterstützung der Navigation verwendet. Im Laufe der Zeit nutzten die Menschen Datenvisualisierungen für breitere Anwendungen, z. B. in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Gesundheit. Besonders erwähnenswert ist das von Edward Tufte veröffentlichte Werk „The Visual Display of Quantitative Information“ (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) aus dem Jahr 1983, welches veranschaulicht, wie sich Daten mithilfe von Datenvisualisierung effektiver darstellen lassen. Dieses Buch ist nach wie vor aktuell, insbesondere da Unternehmen Dashboards zur Echtzeit-Berichterstattung ihrer Leistungsmetriken nutzen. Dabei handelt es sich um effektive Datenvisualisierungstools zur Verfolgung und Darstellung von Daten aus unterschiedlichen Datenquellen, die einen Einblick in die Auswirkungen bestimmter Verhaltensweisen und Aktionen eines Teams oder eines Nachbarteams auf die Leistung bieten. Dashboards umfassen gängige Visualisierungstechniken wie:
Der Zugriff auf Datenvisualisierungstools war nie so einfach wie heute. Open-Source-Bibliotheken wie D3.js bieten Analysten die Möglichkeit, Daten interaktiv darzustellen, um eine breitere Zielgruppe mit neuen Daten anzusprechen. Zu den beliebtesten Open-Source-Visualisierungsbibliotheken gehören:
Mit der Vielfalt an verfügbaren Tools zur Datenvisualisierung hat leider auch die Häufigkeit ineffektiver Datenvisualisierungen zugenommen. Die visuelle Kommunikation sollte einfach und durchdacht sein, um sicherzustellen, dass Ihre Datenvisualisierung Ihrer Zielgruppe zu den gewünschten Erkenntnissen oder Schlussfolgerungen verhilft. Die folgenden Best Practices können Ihnen bei der Erstellung einer nützlichen und klaren Datenvisualisierung helfen:
Definieren Sie den Kontext: Es ist wichtig, allgemeine Hintergrundinformationen bereitzustellen, um der Zielgruppe zu vermitteln, warum bestimmte Datenpunkte wichtig sind. Wenn E-Mails beispielsweise eine unterdurchschnittliche Öffnungsrate aufwiesen, möchten Sie möglicherweise veranschaulichen, wie die Öffnungsrate eines Unternehmens im Vergleich zur gesamten Branche abschneidet. So kann effektiv aufgezeigt werden, dass das Unternehmen in diesem Marketingkanal ein Problem hat. Um einen Handlungsimpuls zu setzen, muss die Zielgruppe verstehen, wie die aktuelle Leistung im Vergleich zu greifbaren Daten wie einem Ziel, einem Benchmark oder anderen wesentlichen Leistungsindikatoren (KPIs) abschneidet.
Erkunden Sie Ihre Zielgruppe(n): Überlegen Sie, für wen Ihre Visualisierung konzipiert ist, und stellen Sie dann sicher, dass Ihre Datenvisualisierung den Bedürfnissen dieser Zielgruppe entspricht. Was möchte sie erreichen? Welche Art von Fragen interessiert sie? Geht Ihre Visualisierung auf die Bedenken der Zielgruppe ein? Ihr Ziel sollte sein, dass die von Ihnen bereitgestellten Daten die Mitarbeiter motivieren, im Rahmen ihrer Tätigkeit zu handeln. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Visualisierung eindeutig ist, präsentieren Sie diese einer oder zwei Personen aus Ihrer Zielgruppe, um Feedback zu erhalten, damit Sie vor einer weiteren Präsentation zusätzliche Änderungen vornehmen können.
Wählen Sie eine effektive Visualisierung aus: Spezifische visuelle Darstellungen sind für bestimmte Typen von Datensätzen konzipiert. So stellen beispielsweise Streudiagramme die Beziehung zwischen zwei Variablen gut dar, während sich Liniendiagramme besonders gut für Zeitreihendaten eignen. Anhand der oben beschriebenen Charakterisierungen der Visualisierungstypen können Sie die passende Form für Ihre Daten und Ziele wählen. Stellen Sie sicher, dass die visuelle Darstellung der Zielgruppe tatsächlich hilft, Ihre wichtigsten Aussagen zu verstehen. Eine falsche Anordnung von Diagrammen und Daten kann das Gegenteil bewirken und Ihre Zielgruppe weiter verwirren, anstatt für Klarheit zu sorgen.
Halten Sie es einfach: Mit Datenvisualisierungstools können Sie Ihrer Darstellung ganz einfach alle möglichen Informationen hinzufügen. Aber Vorsicht: Nur weil Sie es können, heißt das nicht, dass Sie es auch tun sollten! Bei der Datenvisualisierung sollten Sie sehr bewusst mit den zusätzlichen Informationen umgehen, die Sie hinzufügen, um die Aufmerksamkeit der Benutzer zu fokussieren. Benötigen Sie beispielsweise Beschriftungen auf jedem Balken Ihres Balkendiagramms? Vielleicht brauchen Sie nur ein oder zwei, um Ihren Standpunkt zu verdeutlichen. Benötigen Sie eine Vielzahl von Farben, um Ihre Idee zu kommunizieren? Verwenden Sie Farben, die für eine Vielzahl von Zielgruppen zugänglich sind (z. B. für farbenblinde Personen in der Zielgruppe)? Entwerfen Sie Ihre Datenvisualisierung, um eine maximale Wirkung zu erzielen, indem Sie Informationen auslassen, die keine oder nur eine sehr geringe Relevanz aufweisen und Ihre Zielgruppe ablenken könnten.
