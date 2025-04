EDA hilft dabei, herauszufinden, wie Datenquellen am besten manipuliert werden können, um die benötigten Antworten zu erhalten, und erleichtert es Data Scientists, Muster zu entdecken, Anomalien zu erkennen, eine Hypothese zu testen oder Annahmen zu überprüfen.

EDA wird in erster Linie verwendet, um zu sehen, was Daten über die formale Modellierung oder das Testen von Hypothesen hinaus aussagen können, und bietet ein besseres Verständnis der Datensatzvariablen und der Beziehungen zwischen ihnen. Es kann auch dabei helfen, festzustellen, ob die statistischen Techniken, die Sie für die Datenanalyse in Betracht ziehen, geeignet sind. Ursprünglich in den 1970er Jahren vom amerikanischen Mathematiker John Tukey entwickelt, sind EDA-Techniken auch heute noch eine weit verbreitete Methode im Datenerkennungsprozess.