Python vs. R: Was ist der Unterschied?

Wenn Sie im Bereich Data Science oder Analyse arbeiten, kennen Sie wahrscheinlich die Debatte zwischen Python und R. Obwohl beide Sprachen die Zukunft zum Leben erwecken – durch künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und datengesteuerte Innovation – gibt es Stärken und Schwächen, die dabei eine Rolle spielen.

In vielerlei Hinsicht sind sich die beiden Open-Source-Sprachen sehr ähnlich. Beide Sprachen können kostenlos heruntergeladen werden und eignen sich hervorragend für Aufgaben im Bereich Data Science – von der Datenmanipulation und -automatisierung bis hin zur Geschäftsanalyse und Big-Data-Exploration. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Python eine universell einsetzbare Programmiersprache ist, während R seine Wurzeln in der statistischen Analyse hat. Immer häufiger geht es nicht mehr darum, welche Sprache man wählen soll, sondern darum, wie man beide Programmiersprachen optimal für den jeweiligen Anwendungsfall nutzen kann.