Was ist Datenmodellierung?

Bei der Datenmodellierung wird ein ganzes Informationssystem oder Teile davon visuell dargestellt, um Verbindungen zwischen Datenpunkten und -strukturen zu verdeutlichen. Ziel ist es, die im System verwendeten und gespeicherten Datentypen, die Beziehungen zwischen diesen Datentypen, die Art und Weise, wie die Daten gruppiert und organisiert werden können, sowie ihre Formate und Attribute zu veranschaulichen.

Datenmodelle basieren auf den Geschäftsanforderungen. Regeln und Anforderungen werden im Vorfeld durch Rückmeldungen von verschiedenen Beteiligten definiert, damit sie in den Entwurf eines neuen Systems einfließen oder bei der Iteration eines bestehenden Systems angepasst werden können.

Daten können auf verschiedenen Abstraktionsebenen modelliert werden. Der Prozess beginnt mit dem Sammeln von Informationen über die Geschäftsanforderungen verschiedener Interessengruppen und Endbenutzer. Diese Geschäftsregeln werden dann in Datenstrukturen übersetzt, um einen konkreten Datenbankentwurf zu formulieren. Ein Datenmodell ist vergleichbar mit einer Roadmap, dem Entwurf eines Architekten oder einem anderen formalen Diagramm, das ein tieferes Verständnis von dem ermöglicht, was entworfen werden soll.

Bei der Datenmodellierung werden standardisierte Schemata und formale Techniken verwendet. Dies ermöglicht eine einheitliche, konsistente und vorhersehbare Art der Definition und Verwaltung von Datenressourcen im gesamten Unternehmen oder sogar darüber hinaus.

Im Idealfall handelt es sich bei Datenmodellen um dynamische Dokumente, die sich mit den sich ändernden Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Geschäftsprozesse und der Planung der IT-Architektur und -Strategie. Datenmodelle können mit Lieferanten, Partnern und/oder anderen Unternehmen der Branche ausgetauscht werden.