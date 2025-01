Was ist Prompt Engineering?

Der Hauptvorteil von Prompt Engineering ist die Möglichkeit, nach der Generierung mit minimalem Aufwand optimierte Ergebnisse zu erzielen. Die Ergebnisse generativer KI können von unterschiedlicher Qualität sein und erfordern häufig eine Überprüfung und Überarbeitung durch Experten. Durch die Erstellung präziser Prompts gewährleisten Prompt Engineers, dass der KI-generierte Output mit den gewünschten Zielen und Kriterien übereinstimmt, wodurch letztlich der Bedarf an umfangreicher Nachbearbeitung reduziert wird.



Es ist auch die Aufgabe des Prompt Engineers, zu verstehen, wie er die besten Ergebnisse aus der Vielfalt der generativen KI-Modelle auf dem Markt herausholen kann. Das Schreiben von Prompts für GPT-3 oder GPT-4 von OpenAI unterscheidet sich beispielsweise von dem Schreiben von Prompts für Google Bard. Bard kann über die Google-Suche auf Informationen zugreifen und so angewiesen werden, aktuellere Informationen in seine Ergebnisse zu integrieren. ChatGPT ist hingegen das bessere Tool zum Aufnehmen und Zusammenfassen von Text, da es speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Ebenso erfordern Text-zu-Bild-Modelle individuelle Herangehensweisen: Derselbe Prompt kann bei Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion etc. zu drastisch unterschiedlichen Ergebnissen führen, da jedes Modell einen Prompt unterschiedlich verarbeitet. Auch hier sollten Prompt Engineers wissen, wie sie mit unterschiedlichen Eingaben die gewünschten Ergebnisse erhalten können. Gut gestaltete Prompts leiten KI-Modelle dazu an, relevantere, genauere und personalisiertere Antworten zu generieren. Da sich KI-Systeme bei ihrer Verwendung weiterentwickeln, wird die Interaktion mit der KI durch hochwertige Prompts langfristig effizienter und zufriedenstellender.



Clevere Prompt Engineers, die in Open-Source-Umgebungen arbeiten, treiben die generative KI zu unglaublichen Leistungen an, die nicht in jedem Fall Teil ihres ursprünglichen Designs waren. So entstehen nicht selten überraschende Resultate, die hilfreiche Anwendungsmöglichkeiten für die Praxis bieten. Beispielsweise haben Forscher ein neues KI-System entwickelt, das Sprache übersetzen kann, ohne mit einem Paralleltext trainiert worden zu sein. Engineers betten generative KI auch in Videospiele ein, damit menschliche Spieler in ein wirklich lebendiges Storytelling eintauchen können. KI hilft sogar dabei, präzise neue Erkenntnisse über das astronomische Phänomen der schwarzen Löcher zu gewinnen. Je umfangreicher und komplexer generative KI-Systeme werden, desto wichtiger wird auch das Prompt Engineering.