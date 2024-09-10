Was ist Zero-Shot-Prompting?

Eines der Versprechen von Foundation Models ist, dass sie an viele Anwendungsfälle angepasst werden können, ohne dass zusätzliche Trainingsdaten erforderlich sind. Beim Zero-Shot-Prompting wird das Modell aufgefordert, eine Antwort zu generieren, ohne ein Beispiel für die gewünschte Ausgabe für den Anwendungsfall zu erhalten. Zero-Shot-Prompting ist eine Anwendung von Zero-Shot-Learning, einem maschinellen Lernmuster, das Modelle auffordert, Vorhersagen ohne Trainingsdaten zu treffen.

Im folgenden Beispiel wird das IBM granite-3-8b-instruct-Modell aus der IBM Granite Series mithilfe von Zero-Shot-Prompting für einen Klassifizierungsanwendungsfall angewiesen.2 In diesem Fall wird das Modell gebeten, ein IT-Problem entweder als „Hoch“ oder als „Niedrig“ zu klassifizieren, was auf die Dringlichkeit des Problems hinweist. In diesem Beispiel leitet das Modell die Klassifizierung „Hoch“ für den Prompt ab (wie durch die in Fettschrift dargestellte Ausgabe dargestellt), eine angemessene Antwort in diesem Kontext.

Hinweis: Der Prompt wurde in IBM watsonx.ai Prompt Lab im Modus „Freiform“ ausgeführt.

Lege den Klassennamen für das beschriebene Problem entweder als Hoch, Mittel oder Niedrig fest. Sage nur den Klassennamen für das letzte Problem voraus. Beschreibe kurz, warum dieser Klassenname gewählt wurde.

Klassenname: Hoch

Beschreibung: Ein Problem, das hohe Geschäftskosten verursacht, viele Benutzer betrifft oder beides.

Klassenname: Mittel

Beschreibung: Ein Problem, das irgendwo zwischen hoch und niedrig liegt.

Name der Klasse: Niedrig

Beschreibung: Ein Problem, das sich nur auf wenige Benutzer auswirkt, keine hohen Geschäftskosten verursacht oder beides.

Problem: Benutzer melden, dass sie keine Dateien hochladen können.

Klasse: Hoch

Beschreibung: Dieses Problem wird als hoch eingestuft, da es viele Benutzer betrifft und hohe Geschäftskosten verursacht. Wenn Dateien nicht hochgeladen werden können, können Benutzer ihre Aufgaben möglicherweise nicht erledigen, was zu Verzögerungen und geringerer Produktivität führen kann. Darüber hinaus kann sich dieses Problem auf mehrere Abteilungen oder Teams auswirken, was die Geschäftskosten weiter erhöht.

Eine Zero-Shot-Prompting-Strategie ist oft die standardmäßige Prompt-Engineering-Strategie, wenn ein Modell mit einem neuen Problem betraut wird.1 Dieses Beispiel zeigt, wie das Modell eine angemessene Inferenz ohne explizite Beispiele für Antworten generieren soll. Das Zero-Shot-Prompting-Szenario ahmt das menschliche Lernen bei der Anwendung von Vorwissen zur Lösung neuer Probleme nach.3