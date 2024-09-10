Was ist Zero-Shot-Prompting?

Im Gegensatz zum Zero-Shot-Prompting liefert das Few-Shot-Prompting dem Modell Beispiele für erwartete Eingaben und Ausgaben für die Aufgabe.1 Das voranstehende Bild veranschaulicht den Unterschied zwischen Zero-Shot-Prompting und Few-Shot-Prompting, wobei One-Shot-Prompting als Sonderfall ebenfalls dargestellt wird.
Durch die Verwendung des gleichen IBM granite-3-8b-instruct-Modells werden Beispiele für „Probleme“ und die entsprechenden „Klassen“ für diese Aufgabe bereitgestellt.2 Die drei Beispiele für Eingaben und Ausgaben veranschaulichen die Strategie des Few-Shot-Prompting. Als Antwort auf dieses Prompt trifft das Modell eine vernünftige Vorhersage der Klasse „Mittel“ (wie in Fettschrift hervorgehoben).
Hinweis: Das Prompt wurde mit IBM watsonx.ai Prompt Lab ausgeführt, indem der Modus „Freiform“ verwendet wurde.
Lege den Klassennamen für das beschriebene Problem entweder als Hoch, Mittel oder Niedrig fest. Ich habe einige Beispiele für Probleme und die entsprechenden Klassennamen bereitgestellt. Sage nur den Klassennamen für das letzte Problem voraus. Beschreibe kurz, warum dieser Klassenname gewählt wurde.
Klassenname: Hoch
Beschreibung: Ein Problem, das hohe Geschäftskosten verursacht, viele Benutzer betrifft oder beides.
Klassenname: Mittel
Beschreibung: Ein Problem, das irgendwo zwischen hoch und niedrig liegt.
Klassenname: Niedrig
Beschreibung: Ein Problem, das sich nur auf wenige Benutzer auswirkt, keine hohen Geschäftskosten verursacht oder beides.
Problem: Neue Benutzer berichten, dass sie keine Konten erstellen können.
Klasse: Hoch
Problem: Ein Benutzer meldet, dass sich Kennzeichnungen in der Analysefunktion der App überlappen.
Klasse: Niedrig
Problem: Benutzer in den USA berichten, dass die App abstürzt, wenn sie versuchen, einen Kauf zu tätigen.
Klasse: Hoch
Problem: Benutzer berichten, dass Bilder in der App nicht geladen werden.
Klasse: Mittel
Erklärung: Das Problem, dass Bilder in der App nicht geladen werden, beeinträchtigt die Erfahrung und kann zu Frustration führen, aber es verursacht keine hohen Geschäftskosten und betrifft auch nicht viele Benutzer. Daher wird es als mittelschweres Problem eingestuft.
Das Few-Shot-Prompting, eine Strategie, die vom Few-Shot-Learning-Paradigma abgeleitet ist, wird in der Regel verwendet, um die Leistung des Modells gegenüber dem Zero-Shot-Prompting für eine Aufgabe zu verbessern.1 In diesem Beispiel erzeugt das KI-Modell nützliche Rückschlüsse sowohl im Zero-Shot- als auch im Few-Shot-Szenario. Bei der Entscheidung, ob Zero-Shot- oder Few-Shot-Prompting verwendet werden soll, sollte man die Grenzen des Problems und die nachgewiesene Leistung beider Strategien berücksichtigen. Reynolds und McDonell (2021) haben herausgefunden, dass bei Verbesserungen der Promptstruktur das Zero-Shot-Prompting in einigen Szenarien das Few-Shot-Prompting übertreffen kann.4 Schulhoff et al. (2024) erzielen unterschiedliche Ergebnisse, wenn sie die Leistung verschiedener Strategien vergleichen.5