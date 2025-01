Was ist Zero-Shot-Learning?

Beim überwachten Lernen – sowie beim Few-Shot-Learning (FSL) – lernt das Modell, verschiedene Klassen zu erkennen, indem es ein oder mehrere gekennzeichnete Beispiele jeder Klasse direkt beobachtet. Ohne diese expliziten Anmerkungen als Orientierung erfordert Zero-Shot-Learning ein grundlegenderes Verständnis der Bedeutung des Labels.

Hier ist eine einfache Analogie: Stellen Sie sich vor, ein Kind möchte lernen, wie ein Vogel aussieht. In einem Prozess, der dem überwachten Lernen oder FSL ähnelt, lernt das Kind, indem es sich Bilder mit der Bezeichnung „Vogel“ in einem Buch mit Tierbildern ansieht. In Zukunft wird es einen Vogel erkennen, weil er den Bildern von Vögeln ähnelt, die das Kind bereits gesehen hat. In einem ZSL-Szenario sind jedoch keine derart gekennzeichneten Beispiele verfügbar. Stattdessen liest das Kind vielleicht einen Enzyklopädieeintrag über Vögel und erfährt, dass es sich um kleine oder mittelgroße Tiere mit Federn, Schnäbeln und Flügeln handelt, die durch die Luft fliegen können. Es wird dann in der Lage sein, einen Vogel in der realen Welt zu erkennen, obwohl es noch nie zuvor einen Vogel gesehen hat, weil es das Konzept eines Vogels gelernt hat.

Wie bereits erwähnt, haben LLMs ein natürliches Potenzial für ZSL bewiesen, das sich aus ihrer Fähigkeit ergibt, die Bedeutung der Wörter, die zur Benennung von Datenklassen verwendet werden, grundlegend zu verstehen.