Was ist selbstüberwachtes Lernen?

Diese unvollkommene Übereinstimmung mit den beiden konventionellen Paradigmen des maschinellen Lernens führte dazu, dass die verschiedenen Techniken, die heute unter dem Begriff „selbstüberwachtes Lernen“ zusammengefasst werden, eine eigene Kategorisierung erhielten.

Die Prägung des Begriffs wird häufig Yann LeCun zugeschrieben, dem mit dem Turing-Preis ausgezeichneten Informatiker und Schlüsselfigur in der Entwicklung des Deep Learnings,1 der es für notwendig erklärte, SSL von wirklich unüberwachtem Lernen (das er als „einen belasteten und verwirrenden Begriff“ bezeichnete) abzugrenzen.2 Der Name (und das formale Konzept) haben ihren Ursprung möglicherweise in einer Veröffentlichung von Raina et al. aus dem Jahr 2007 mit dem Titel „Self-taught learning: Transfer learning from unlabeled data“.3 Einige Frameworks für maschinelles Lernen, die heute als SSL gelten, wie z. B. Autoencoder, sind einige Jahre älter als der Begriff selbst.