Überwachtes vs. unüberwachtes Lernen: Was ist der Unterschied?

Die Welt wird mit jedem Tag „intelligenter“, und um mit den Erwartungen der Verbraucher Schritt zu halten, setzen Unternehmen zunehmend Algorithmen des maschinellen Lernens ein, um die Dinge zu vereinfachen. Sie können sie auf Endbenutzergeräten verwenden (durch Gesichtserkennung zum Freischalten von Smartphones) oder um Kreditkartenbetrug zu erkennen (z. B. das Auslösen von Warnungen bei ungewöhnlichen Käufen).

Innerhalb der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens gibt es zwei grundlegende Ansätze: überwachtes Lernen und unüberwachtes Lernen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der eine gekennzeichnete Daten verwendet, um die Ergebnisse vorherzusagen, während der andere dies nicht tut. Allerdings gibt es einige Nuancen zwischen den beiden Ansätzen und Schlüsselbereiche, in denen der eine den anderen übertrifft. In diesem Beitrag werden die Unterschiede erläutert, damit Sie den besten Ansatz für Ihre Situation wählen können.