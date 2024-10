Der Einsatz von KI im Kundenservice Verbessern Sie Ihren Service und begeistern Sie Ihre Kunden mit generativer KI. Informieren Sie sich darüber, welche Möglichkeiten es gibt, und laden Sie den Leitfaden herunter, der Ihnen den Einstieg erleichtert. AI Academy Startseite

Track 3

Das werden Sie lernen KI-gestützte Omni-Channel-Erfahrungen

Skalierung der Bemühungen Ihrer Außendienstmitarbeiter

So verbessern Sie die Abläufe in Ihrem Contact Center mit KI

Wenn Unternehmen darüber nachdenken, KI in ihren Kundenservice zu integrieren, stellt sich nicht die Frage nach dem „Warum“, sondern nach dem „Wann“. Manish Goyal Vice President and Senior Partner, Global AI and Analytics IBM

Ähnliche Inhalte Was wäre, wenn Sie einen Kundenservice skalieren könnten, der persönlich, einfühlsam, informativ und schnell ist? Zum ersten Mal gibt generative KI Unternehmen das Vertrauen, einen menschenzentrierten Kundenservice im großen Maßstab zu bieten. Video ansehen (1:08)

