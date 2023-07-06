Diese Begriffe aus der Informatik werden oft synonym verwendet, aber worin bestehen die Unterschiede, die jede einzelne zu einer einzigartigen Technologie machen?
Technologie wird von Minute zu Minute mehr in unser tägliches Leben integriert. Um mit den Verbrauchererwartungen Schritt zu halten, verlassen sich Unternehmen verstärkt auf Algorithmen des maschinellen Lernens, um die Dinge zu vereinfachen. Sie können die Anwendung in sozialen Medien (durch Objekterkennung in Fotos) oder bei der direkten Kommunikation mit Geräten (wie Alexa oder Siri) sehen.
Obwohl künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Deep Learning und neuronale Netze verwandte Technologien sind, werden die Begriffe oft synonym verwendet, was häufig zu Verwirrung über ihre Unterschiede führt. Dieser Blogbeitrag klärt einige der Unklarheiten.
Die einfachste Art, über KI, maschinelles Lernen, Deep Learning und neuronale Netze nachzudenken, ist, sie als eine Reihe von KI-Systemen vom größten zum kleinsten zu betrachten, von denen jedes das nächste umfasst.
KI ist das übergeordnete System. Maschinelles Lernen ist eine Teilmenge der KI. Deep Learning ist ein Unterfeld des maschinellen Lernens, und neuronale Netze bilden das Rückgrat von Deep-Learning-Algorithmen. Die Anzahl der Knotenschichten bzw. die Tiefe der neuronalen Netze unterscheidet ein einzelnes neuronales Netz von einem Deep-Learning-Algorithmus, der mehr als drei Schichten haben muss.
Künstliche Intelligenz oder KI, der weiteste Begriff der drei, wird verwendet, um Maschinen zu klassifizieren, die menschliche Intelligenz und menschliche kognitive Funktionen wie Problemlösung und Lernen nachahmen. KI nutzt Vorhersagen und Automatisierung, um komplexe Aufgaben zu optimieren und zu lösen, die in der Vergangenheit Menschen erledigt haben, z. B. Gesichts- und Spracherkennung, Entscheidungsfindung und Übersetzung.
Die drei Hauptkategorien von KI sind:
ANI gilt als „schwache“ KI, während die beiden anderen Typen als „starke“ KI klassifiziert werden. Wir definieren schwache KI als ihre Fähigkeit, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, z. B. ein Schachspiel zu gewinnen oder eine bestimmte Person in einer Reihe von Fotos zu identifizieren. Verarbeitung natürlicher Sprache und Computer Vision, die es Unternehmen ermöglichen, Aufgaben zu automatisieren und Chatbots sowie virtuelle Assistenten wie Siri und Alexa zu unterstützen, sind Beispiele für ANI. Computer Vision ist ein Faktor bei der Entwicklung selbstfahrender Autos.
Stärkere Formen der KI, wie AGI und ASI, beziehen menschliche Verhaltensweisen stärker ein, wie z. B. die Fähigkeit, Tonfälle und Emotionen zu interpretieren. Starke KI zeichnet sich durch ihre Fähigkeiten im Vergleich zu Menschen aus. AGI würde mit einem anderen Menschen mithalten können, während ASI, auch als Superintelligenz bekannt, die Intelligenz und Fähigkeiten eines Menschen übertreffen würde. Es gibt noch keine Form von starker KI, aber die Forschung auf diesem Bereich ist noch nicht abgeschlossen.
Immer mehr Unternehmen, etwa 35 % weltweit, setzen KI ein, weitere 42 % erforschen diese Technologie. Die Entwicklung von generativer KI, das leistungsstarke Foundation Models nutzt, die auf großen Mengen ungekennzeichneter Daten trainieren, kann an neue Anwendungsfälle angepasst werden und bietet Flexibilität und Skalierbarkeit, was die Akzeptanz von KI voraussichtlich deutlich beschleunigen wird. In ersten Tests konnte IBM feststellen, dass generative KI die Time-to-Value um bis zu 70 % schneller erreicht als herkömmliche KI.
Unabhängig davon, ob Sie KI-Anwendungen verwenden, die auf ML oder Foundation Models basieren, kann KI Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Durch die Integration maßgeschneiderter KI-Modelle in Ihre Workflows und Systeme sowie die Automatisierung von Funktionen wie Kundenservice, Lieferkettenmanagement und Cybersicherheit kann ein Unternehmen die Erwartungen seiner Kunden sowohl heute als auch in Zukunft erfüllen.
Der Schlüssel liegt darin, von Anfang an die richtigen Datensätze zu identifizieren, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige Daten verwenden und einen möglichst großen Wettbewerbsvorteil erzielen. Sie müssen außerdem eine hybride, KI-fähige Architektur erstellen, die Daten überall dort erfolgreich nutzen kann, wo sie sich befinden, auf Mainframes, Rechenzentren, in Private- und Public-Clouds und am Edge.
Ihre KI muss vertrauenswürdig sein, denn alles andere birgt das Risiko, den Ruf eines Unternehmens zu schädigen und behördliche Strafen nach sich zu ziehen. Irreführende Modelle und solche, die Verzerrungen enthalten oder Halluzinationen hervorrufen, können die Privatsphäre, die Datenrechte und das Vertrauen der Kunden stark beeinträchtigen. Ihre KI muss erklärbar, fair und transparent sein.
Maschinelles Lernen ist ein Teilbereich der KI, der eine Optimierung ermöglicht. Bei richtiger Einrichtung hilft es Ihnen, Vorhersagen zu treffen, welche Fehler minimieren, die durch bloße Vermutungen entstehen. Zum Beispiel verwenden Unternehmen wie Amazon maschinelles Lernen, um einem bestimmten Kunden Produkte zu empfehlen, basierend auf dem, was er sich zuvor angesehen und gekauft hat.
Klassisches maschinelles Lernen ist auf menschliches Eingreifen angewiesen, damit ein Computersystem Muster erkennen, lernen, bestimmte Aufgaben ausführen und genaue Ergebnisse liefern kann. Menschliche Fachkräfte bestimmen die Hierarchie von Merkmalen, um die Unterschiede zwischen Dateneingaben zu verstehen. Normalerweise sind zum Erlernen strukturiertere Daten erforderlich.
Nehmen wir zum Beispiel an, ich habe Ihnen eine Reihe von Bildern von verschiedenen Arten von Fast Food gezeigt: „Pizza“, „Burger“ und „Taco“. Ein menschlicher Experte, der diese Bilder analysiert, ermittelt die Merkmale, die jedes Bild als eine bestimmte Fast-Food-Sorte kennzeichnen. Das Brot in jeder Lebensmittelsorte kann ein Unterscheidungsmerkmal sein. Alternativ können sie auch Kennzeichnungen wie „Pizza“, „Burger“ oder „Taco“ verwenden, um den Lernprozess durch überwachtes Lernen zu optimieren.
Während die Teilmenge der KI, die als maschinelles Lernen bezeichnet wird, gekennzeichnete Datensätze nutzen kann, um ihren Algorithmus beim überwachten Lernen zu unterstützen, erfordert sie jedoch nicht unbedingt einen gekennzeichneten Datensatz. Es kann unstrukturierte Daten in ihrer Rohform aufnehmen (z. B. Text, Bilder) und automatisch die Funktionen ermitteln, die „Pizza“, „Burger“ und „Taco“ voneinander unterscheiden. Je mehr Big Data wir generieren, desto mehr nutzen Data Scientists maschinelles Lernen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen diesen Ansätzen finden Sie unter Überwachtes und unüberwachtes Lernen: Was ist der Unterschied?
Eine dritte Kategorie des maschinellen Lernens ist das bestärkende Lernen, bei dem ein Computer lernt, indem er mit seiner Umgebung interagiert und Feedback (Belohnungen oder Strafen) für seine Aktionen erhält. Und Online-Lernen ist eine Art von ML, bei der ein Data Scientist das ML-Modell aktualisiert, sobald neue Daten verfügbar werden.
Weitere Informationen zum maschinellen Lernen finden Sie im folgenden Video:
Wie unser Artikel über Deep Learning erklärt, ist Deep Learning eine Teilmenge des maschinellen Lernens. Der Hauptunterschied zwischen maschinellem Lernen und Deep Learning besteht darin, wie jeder Algorithmus lernt und wie viele Daten jeder Algorithmustyp verwendet.
Deep Learning automatisiert einen Großteil der Funktionsextraktion des Prozesses, wodurch ein Teil der manuellen Eingriffe entfällt. Es ermöglicht auch die Verwendung großer Datensätze und verdient sich damit den Titel skalierbaren maschinellen Lernens. Diese Funktion ist spannend, wenn wir die Nutzung von unstrukturierten Daten weiter erkunden, zumal schätzungsweise über 80 % der Daten eines Unternehmens unstrukturiert sind.
Durch die Beobachtung von Mustern in den Daten kann ein Deep-Learning-Modell Eingaben entsprechend gruppieren. Um das gleiche Beispiel von vorher zu nennen, könnten wir Bilder von Pizzas, Burgern und Tacos in ihre jeweiligen Kategorien gruppieren, basierend auf den Ähnlichkeiten oder Unterschieden, die in den Bildern festgestellt wurden. Ein Deep-Learning-Modell benötigt mehr Datenpunkte, um die Genauigkeit zu verbessern, während sich ein maschinelles Lernmodell aufgrund der zugrunde liegenden Datenstruktur auf weniger Daten stützt. Unternehmen nutzen Deep Learning im Allgemeinen für komplexere Aufgaben, wie virtuelle Assistenten oder Betrugserkennung.
Neuronale Netze, auch künstliche neuronale Netze oder simulierte neuronale Netze genannt, sind eine Teilmenge des maschinellen Lernens und bilden das Rückgrat von Deep Learning-Algorithmen. Sie werden als „neuronal“ bezeichnet, weil sie nachahmen, wie die Neuronen im Gehirn sich gegenseitig Signale senden.
Neuronale Netze bestehen aus Knotenschichten, einer Eingabeschicht, einer oder mehreren verborgenen Schichten sowie einer Ausgabeschicht. Jeder Knoten ist ein künstliches Neuron, das sich mit dem nächsten verbindet, und jeder Knoten hat eine Gewichtung und einen Schwellenwert. Wenn die Ausgabe eines Knotens über dem Schwellenwert liegt, wird dieser Knoten aktiviert und sendet seine Daten an die nächste Schicht des Netzwerks. Liegt der Wert unter dem Schwellenwert, werden keine Daten weitergeleitet.
Trainingsdaten trainieren neuronale Netze und helfen dabei, ihre Genauigkeit im Laufe der Zeit zu verbessern. Sobald die Lernalgorithmen optimiert sind, werden sie zu leistungsstarken Informatik- und KI-Tools, da wir Daten schnell klassifizieren und clustern können. Mithilfe von neuronalen Netzen können Sprach- und Bilderkennungsaufgaben in Minuten erledigt werden, anstatt in Stunden, wenn sie manuell durchgeführt werden. Der Suchalgorithmus von Google ist ein bekanntes Beispiel für ein neuronales Netz.
Wie bei der Erklärung der neuronalen Netzen oben bereits erwähnt, bezieht sich das „deep“ in Deep Learning auf die Tiefe der Schichten in einem neuronalen Netz. Ein neuronales Netz mit mehr als drei Schichten, einschließlich der Eingabe und der Ausgabe, kann als Deep-Learning-Algorithmus betrachtet werden. Dies kann durch das folgende Diagramm dargestellt werden:
Die meisten tiefen neuronalen Netze sind Feedforward-Netze, d. h. sie fließen nur in eine Richtung: von der Eingabe zur Ausgabe. Sie können Ihr Modell jedoch auch durch Backpropagation trainieren, also in umgekehrter Richtung von der Ausgabe zur Eingabe gehen. Backpropagation ermöglicht es uns, den Fehler, der mit jedem Neuron verbunden ist, zu berechnen und zuzuordnen, sodass wir den Algorithmus entsprechend anpassen können.
All diese Bereiche der KI können zwar dazu beitragen, bestimmte Bereiche Ihres Unternehmens zu rationalisieren und Ihre Customer Experience zu verbessern, aber das Erreichen von KI-Zielen kann eine Herausforderung sein, denn Sie müssen zunächst sicherstellen, dass Sie über die richtigen Systeme verfügen, um Lernalgorithmen für die Verwaltung Ihrer Daten zu erstellen. Die Datenverwaltung umfasst mehr als nur die Erstellung der Modelle, die Sie für Ihr Unternehmen verwenden. Sie benötigen einen Ort, an dem Sie Ihre Daten speichern können, und Mechanismen, um sie zu bereinigen und Verzerrungen zu kontrollieren, bevor Sie mit der Entwicklung beginnen können.
Bei IBM kombinieren wir die Leistung von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz in unserem neuen Studio für Foundation Models, generative KI und maschinelles Lernen, IBM® watsonx.ai®.
Abonnieren Sie den Think Newsletter
Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.
Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.