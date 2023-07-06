Künstliche Intelligenz oder KI, der weiteste Begriff der drei, wird verwendet, um Maschinen zu klassifizieren, die menschliche Intelligenz und menschliche kognitive Funktionen wie Problemlösung und Lernen nachahmen. KI nutzt Vorhersagen und Automatisierung, um komplexe Aufgaben zu optimieren und zu lösen, die in der Vergangenheit Menschen erledigt haben, z. B. Gesichts- und Spracherkennung, Entscheidungsfindung und Übersetzung.

Kategorien von KI



Die drei Hauptkategorien von KI sind:

Artificial Narrow Intelligence (ANI)

Künstliche allgemeine Intelligenz (AGI)

Artificial Super Intelligence (ASI)

ANI gilt als „schwache“ KI, während die beiden anderen Typen als „starke“ KI klassifiziert werden. Wir definieren schwache KI als ihre Fähigkeit, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, z. B. ein Schachspiel zu gewinnen oder eine bestimmte Person in einer Reihe von Fotos zu identifizieren. Verarbeitung natürlicher Sprache und Computer Vision, die es Unternehmen ermöglichen, Aufgaben zu automatisieren und Chatbots sowie virtuelle Assistenten wie Siri und Alexa zu unterstützen, sind Beispiele für ANI. Computer Vision ist ein Faktor bei der Entwicklung selbstfahrender Autos.

Stärkere Formen der KI, wie AGI und ASI, beziehen menschliche Verhaltensweisen stärker ein, wie z. B. die Fähigkeit, Tonfälle und Emotionen zu interpretieren. Starke KI zeichnet sich durch ihre Fähigkeiten im Vergleich zu Menschen aus. AGI würde mit einem anderen Menschen mithalten können, während ASI, auch als Superintelligenz bekannt, die Intelligenz und Fähigkeiten eines Menschen übertreffen würde. Es gibt noch keine Form von starker KI, aber die Forschung auf diesem Bereich ist noch nicht abgeschlossen.

KI für Unternehmen nutzen



Immer mehr Unternehmen, etwa 35 % weltweit, setzen KI ein, weitere 42 % erforschen diese Technologie. Die Entwicklung von generativer KI, das leistungsstarke Foundation Models nutzt, die auf großen Mengen ungekennzeichneter Daten trainieren, kann an neue Anwendungsfälle angepasst werden und bietet Flexibilität und Skalierbarkeit, was die Akzeptanz von KI voraussichtlich deutlich beschleunigen wird. In ersten Tests konnte IBM feststellen, dass generative KI die Time-to-Value um bis zu 70 % schneller erreicht als herkömmliche KI.

Unabhängig davon, ob Sie KI-Anwendungen verwenden, die auf ML oder Foundation Models basieren, kann KI Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Durch die Integration maßgeschneiderter KI-Modelle in Ihre Workflows und Systeme sowie die Automatisierung von Funktionen wie Kundenservice, Lieferkettenmanagement und Cybersicherheit kann ein Unternehmen die Erwartungen seiner Kunden sowohl heute als auch in Zukunft erfüllen.

Der Schlüssel liegt darin, von Anfang an die richtigen Datensätze zu identifizieren, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige Daten verwenden und einen möglichst großen Wettbewerbsvorteil erzielen. Sie müssen außerdem eine hybride, KI-fähige Architektur erstellen, die Daten überall dort erfolgreich nutzen kann, wo sie sich befinden, auf Mainframes, Rechenzentren, in Private- und Public-Clouds und am Edge.

Ihre KI muss vertrauenswürdig sein, denn alles andere birgt das Risiko, den Ruf eines Unternehmens zu schädigen und behördliche Strafen nach sich zu ziehen. Irreführende Modelle und solche, die Verzerrungen enthalten oder Halluzinationen hervorrufen, können die Privatsphäre, die Datenrechte und das Vertrauen der Kunden stark beeinträchtigen. Ihre KI muss erklärbar, fair und transparent sein.