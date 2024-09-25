Was ist Few-Shot-Prompting?

Stimmungsanalyse
Few-Shot-Prompting ist besonders bei der Stimmungsanalyse nützlich, bei der Modelle die Stimmung eines Textes mit begrenzten gekennzeichneten Daten klassifizieren. Die Integration von Few-Shot-Prompting mit semantischem Abgleich, wie in Abbildung 2 dargestellt, ist ein Beispiel dafür. Sie ermöglicht es Modellen, Stimmungen auf der Grundlage relevanter Beispiele aus einem Vektorspeicher genau zu klassifizieren.[1]
Aktionserkennung in Videos
Few-Shot-Prompting wurde auch auf die Aktionserkennung in Videos angewendet. Yuheng Shi et al. stellten Knowledge Prompting vor, das Allgemeinwissen aus externen Ressourcen nutzt, um Prompts für Visions-Sprachmodelle zu erstellen. Diese Methode klassifiziert effektiv Aktionen in Videos mit minimaler Aufsicht, wodurch eine Leistung auf dem neuesten Stand der Technik erreicht und gleichzeitig der Trainingsaufwand erheblich reduziert wird.[8]
Grounded Dialog Generation
Bei der Grounded Dialog Generation oder bei Chatbots stärkt das Few-Shot-Prompting die Dialogmodelle durch die Integration externer Informationsquellen. Diese Studie hat gezeigt, dass Few-Shot-Prompting-Methoden die Leistung von Dialogmodellen erheblich verbessern und sie kohärenter und kontextbezogener machen können.[9]
Named Entity Recognition (NER)
Few-Shot-Prompting kann Named Entity Recognition verbessern, indem Beispiele bereitgestellt werden, die dem Modell helfen, Entitäten innerhalb des Textes zu erkennen und zu klassifizieren. Der Autor der im Folgenden zitierten Studie hat eine entitätsbewusste, auf Eingabeaufforderungen basierende Few-Shot-Learning-Methode für Frage-Antwort-Aufgaben entwickelt, die für NER-Aufgaben angepasst werden kann, wodurch die Modellleistung erheblich verbessert wird.[10]
Codegenerierungs-Aufgaben
Das Few-Shot-Prompting gilt auch für codebezogene Aufgaben wie die Generierung von Testaussagen und die Programmreparatur. In ihrer Studie entwickelten Noor Nashid et al. eine Technik, die automatisch Codedemonstrationen abruft, um effektive Prompts zu erstellen, was eine erhebliche Verbesserung der Aufgabengenauigkeit zeigte.[11]