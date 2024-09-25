Was ist Few-Shot-Prompting?

Benutzeranfrage: Der Prozess beginnt mit einer Benutzeranfrage, wie z. B. „Dieses Produkt ist sehr kostengünstig“.

Vektorspeicher: Alle Beispiele werden in einem Vektorspeicher gespeichert, einer für die semantische Suche optimierten Datenbank. Wenn eine Benutzeranfrage eingeht, führt das System einen semantischen Abgleich durch, um die relevantesten Beispiele aus dem Vektorspeicher zu finden.

Abrufen relevanter Beispiele: Es werden nur die relevantesten Beispiele abgerufen und zur Bildung des Prompts verwendet. In diesem Beispiel wird Retrieval-Augmented Generation (RAG) verwendet, um die Beispiele aus einem Vektorspeicher abzurufen, was dabei hilft, den Prompt an die spezifische Abfrage anzupassen. RAG ist zwar nicht überall für das Few-Shot-Prompting erforderlich, kann aber den Prozess erheblich verbessern, indem es sicherstellt, dass die kontextuell relevantesten Beispiele verwendet werden, und so die Leistung des Modells in bestimmten Szenarien verbessert.

Prompt-Formation: Die Prompt wird mit den abgerufenen Beispielen und der Benutzerabfrage erstellt. Zum Beispiel könnte der Prompt so aussehen: