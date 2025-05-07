Ein Prompt ist der Eingabetext oder die Abfrage, die einem KI-Modell, z. B. einem Large Language Model, zur Verfügung gestellt wird, um eine Antwort zu generieren. Es dient als primärer Mechanismus, um das Verhalten des Modells zu steuern, die Aufgabe zu definieren und den Kontext für die Interaktion festzulegen. Die Gestaltung eines Prompts wirkt sich erheblich auf die Qualität und Relevanz der Ausgabe aus, sodass es wichtig ist, die richtige Art von Prompt für bestimmte Aufgaben zu wählen.

Um die besten Ergebnisse mit KI-Modellen zu erzielen, ist es wichtig zu verstehen, wie Prompts auf verschiedene Weise strukturiert werden können, um verschiedenen Aufgaben und Zielen gerecht zu werden. Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten, den Prompt zu strukturieren: direkte Anweisungen, offene Anweisungen und aufgabenspezifische Anweisungen.

Direkte Anweisungen sind klare und spezifische Befehle, die der KI genau sagen, was sie tun soll. Diese Prompts sind ideal für einfache Aufgaben, bei denen der Benutzer eine klare Erwartung an die Ausgabe hat. Direkte Prompts beruhen auf der Fähigkeit des Modells, explizite Anweisungen zu analysieren und Antworten zu generieren, die eng mit dem Befehl übereinstimmen. Je detaillierter die Anweisung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Ergebnis den Erwartungen entspricht.

Beispiel:

Write a poem about nature.

In diesem Fall kennt die KI das genaue Format [ein Gedicht] und das Thema [Natur], um den Text zu generieren.

Offene Anweisungen sind weniger restriktiv und ermutigen die KI, umfassendere Ideen zu erkunden oder kreative und interpretative Antworten zu geben. Diese Prompts sind nützlich für Brainstorming, Storytelling oder exploratorische Diskussionen, bei denen der Benutzer Wert auf Vielfalt und Originalität in der Ausgabe legt. Offene Prompts nutzen die generativen Funktionen des Modells, ohne Einschränkungen aufzuerlegen. Das Modell stützt sich auf seine Trainingsdaten, um die beste Herangehensweise an das Prompt abzuleiten, was zu unterschiedlichen oder unerwarteten Ergebnissen führen kann.

Beispiel:

Tell me about the universe.

Hier hat die KI die Freiheit zu entscheiden, welche Aspekte des Universums diskutiert werden sollen, z. B. seinen Ursprung, seine Struktur oder wissenschaftliche Theorien.

Aufgabenspezifische Anweisungen sind für präzise, zielorientierte Aufgaben wie Übersetzungen, Zusammenfassungen oder Berechnungen konzipiert. Diese Prompts sind oft klar formuliert und können zusätzlichen Kontext oder Beispiele enthalten, um genaue Antworten zu gewährleisten. Aufgabenspezifische Prompts nutzen das Verständnis des Modells für spezielle Aufgaben. Sie können fortgeschrittene Prompting-Techniken wie Few-Shot-Prompting (mit Beispielen) oder Zero-Shot-Prompting (ohne Beispiele, sondern auf das vortrainierte Wissen des Modells gestützt) beinhalten.

Beispiel:

Translate this text into French: ‘Hello.’

Das Modell versteht sowohl die Sprachübersetzungsaufgabe als auch den spezifischen Eingabetext und kann so die gewünschte Ausgabe erzeugen: „Bonjour“.

Wenn Benutzer diese Art von Prompts und die technischen Nuancen dahinter verstehen, können sie Prompts erstellen, die KI-Modelle effektiv anleiten und so die Qualität und Relevanz der Antworten optimieren.