Wenn Unternehmen KI implementieren, wählen die meisten Unternehmen zunächst ein Foundation Model aus: die Deep Learning-Modelle, die als Grundlage für die Entwicklung fortgeschrittenerer Versionen dienen. Foundation Models verfügen in der Regel über allgemeine Wissensdatenbanken, die mit öffentlich zugänglichen Trainingsdaten gefüllt sind, beispielsweise mit Internetinhalten, die zum Zeitpunkt des Trainings verfügbar waren.

Das Umtrainieren oder Feinabstimmen eines Foundation Models – wobei ein Foundation Model anhand neuer Daten in einem kleineren, domänenspezifischen Datensatz weiter trainiert wird – ist rechenintensiv und ressourcenaufwendig. Das Modell passt einige oder alle seine Parameter an, um seine Leistung an die neuen spezialisierten Daten anzupassen.

Mit RAG können Unternehmen interne, maßgebliche Datenquellen nutzen und ähnliche Steigerungen der Modellleistung ohne Umschulung erzielen. Unternehmen können die Implementierung von KI-Anwendungen nach Bedarf skalieren und gleichzeitig den Anstieg der Kosten und des Ressourcenbedarfs minimieren.