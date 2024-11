Was sind Diffusionsmodelle?

Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPMs)



2020 schlugen Ho et al. in ihrem bahnbrechenden Artikel „Denoising diffusion probabilistic models“ (DDPMs) vor, Sohl-Dicksteins Ansatz zu verwenden, um mithilfe der Variationsinferenz qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen. In ihrer Arbeit zeigten sie, dass die Maximierung der Evidenzuntergrenze (ELBO) – eine Möglichkeit, wahrscheinlichkeitsbasierte Optimierungsprobleme so umzuschreiben, dass sie handhabbar sind – zum Trainieren von Diffusionsmodellen im Wesentlichen der Kombination von Score-Matching-Zielen entspricht, die zum Trainieren von SGMs verwendet werden.

Durch die Implementierung des Ansatzes von Sohl-Dickstein unter Verwendung von Score Matching zeigten Ho et al., dass Diffusions-Probabilistik-Modelle eine Bildqualität erreichen können, die mit GANs konkurrieren kann, die zu dieser Zeit auf dem neuesten Stand der Technik waren. Diese Zusammenhänge wurden von Song, Ermon, Sohl-Dickstein und anderen (darunter Diederik P. Kingma, dem Erfinder der VAE) in ihrem 2021 erschienenen Artikel „Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations“ weiter untersucht.

Später im selben Jahr veröffentlichten Dhariwal und Nichol unter Nutzung der Erkenntnisse aus dem zuvor erwähnten Artikel „Diffusion Models Beat GANs on Image Synthesis“ und etablierten damit Diffusionsmodelle als neuen Stand der Technik.

DDPMs bleiben im Allgemeinen die vorherrschende Form von Diffusionsmodellen, wenn auch mit Verbesserungen, die durch nachfolgende Forschung vorangetrieben wurden. Zum Beispiel markierte die einflussreiche Arbeit „High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models“ aus dem Jahr 2022 wichtige Fortschritte in Bezug auf Effizienz und Kosteneffektivität.