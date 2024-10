Was ist eine Verlustfunktion?

Obwohl Modelle trainiert und validiert werden, indem Vorhersagen auf Grundlage eines Trainingsdatensatzes getroffen werden, besteht das ultimative Ziel nicht darin, anhand der Trainingsbeispiele gute Ergebnisse zu erzielen. Das eigentliche Ziel des maschinellen Lernens besteht darin, Modelle zu trainieren, die sich gut auf neue Beispiele verallgemeinern lassen.

Sich ausschließlich auf die Minimierung einer einzelnen Verlustfunktion zu verlassen, wird als „empirische Risikominimierung“ bezeichnet. Obwohl sie einen offensichtlichen, einfachen Reiz hat, birgt sie die Gefahr einer Überanpassung des Modells an die Trainingsdaten und somit eine schlechte Generalisierung. Um dieses Risiko zu verringern, führen viele Algorithmen und Architekturen Regularisierungsterme ein, die die primäre Verlustfunktion modifizieren.

So kann beispielsweise der mittlere absolute Fehler (Mean Absolute Error, MAE) – der in diesem Kontext als L1-Regularisierung bezeichnet wird – verwendet werden, um Knappheit (Sparsity) zu erzwingen, indem die Anzahl der aktivierten Neuronen in einem neuronalen Netz oder das Ausmaß ihrer Aktivierung bestraft wird.