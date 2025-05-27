Was ist Modellbereitstellung?

Bei der Bereitstellung in Echtzeit wird ein vortrainiertes Modell in eine Produktionsumgebung integriert, die Dateneingaben und -ausgaben sofort verarbeiten kann. Dank dieser Methode können Online-ML-Modelle kontinuierlich aktualisiert werden und schnell Vorhersagen generieren, wenn neue Daten eingehen.

Sofortige Vorhersagen können zu einem besseren Erfahrung und einer erhöhten Benutzerinteraktion führen. Aber die Bereitstellung in Echtzeit erfordert auch eine Infrastruktur mit hoher Leistung und schnellen Antwortzeiten und Caching zur Verwaltung synchroner Anfragenmit geringer Latenz.

Echtzeit-Bereitstellung kann für KI-Anwendungen wie Empfehlungs-Engines schnell Vorschläge servierend oder Chatbots Live-Unterstützung für Kunden bietend implementiert werden.