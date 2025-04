Die UX eines Unternehmens kann ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal in dicht umkämpften Märkten sein. Unternehmen, die UX in den Vordergrund stellen, heben sich durch ein angenehmeres, nutzerzentriertes Erlebnis ab und ziehen Kunden an, die sich sonst vielleicht für die Konkurrenz entscheiden würden. Eine überlegene UX kann ein Alleinstellungsmerkmal schaffen, das die Marke eines Unternehmens hervorhebt.