Momente im Kundenlebenszyklus

Die Feedback-Umfrage sollte zu Schlüsselmomenten der Customer Experience angeboten werden. Wahrscheinlich sind die Zeiten während der Einarbeitung und in der Phase nach dem Kauf im Zyklus. Durch die Befragung eines Kunden in einem dieser Schlüsselmomente kann das Unternehmen Erkenntnisse über den Kunden mit bestimmten Interaktionen verknüpfen und so spezifische geschäftliche Fragen beantworten.