Was ist Kundenbindung?

Kundenbindung ist der Vorgang, den Kunden während der gesamten Customer Journey positive Erfahrungen zu bieten. Die Strategie für die Kundenbindung ist ein Markenzeichen der gesamten Customer Experience.
Die Kundenerwartungen sind in den letzten Jahren gestiegen, was dazu führt, dass Kunden ihre Markentreue schneller ändern. Eine IBM-Studie im Einzelhandel von 2024 ergab, dass 77 % der Verbraucher aller Einkommensgruppen angeben, Kompromisse einzugehen, wenn die Preise zu hoch sind. Daher müssen Unternehmen ihren Bemühungen zur Kundenbindung über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg oft Priorität einräumen, um die Kunden zufrieden zu stellen.
Laut Salesforce legen 80 % der Kunden ebenso viel Wert auf das Kundenerlebnis eines Unternehmens wie auf die angebotenen Produkte und Dienstleistungen.1 Unternehmen müssen daher entlang der gesamten Customer Journey über alle Kanäle hinweg mit ihren Kunden in Kontakt treten – von Interaktionen im Geschäft über soziale Medien, E-Mail und Foren bis hin zu Kontaktzentren. Der Omnichannel-Kundenservice ist der beste Weg für eine erfolgreiche Kundenbindung während der gesamten Customer Journey.
Einige Kunden wünschen sich zunehmend eine tiefere emotionale Verbindung zu den Unternehmen, bei denen sie Produkte und Dienstleistungen kaufen. Andere Kunden möchten einfach nur, dass die von ihnen gekauften Artikel ohne Probleme funktionieren.
Eine effektive Kundenbindung hilft Unternehmen dabei, neue Kunden zu gewinnen und ihre bestehenden Kunden zu halten.
Die Optimierung der Kundeninteraktionen dürfte mehrere wichtige Vorteile mit sich bringen.
Die Abwanderungsrate verringern: Engagierte Kunden verlassen das Unternehmen, das sie bevorzugen, seltener. Indem sie sich auf die Kommunikation mit den Kunden konzentrieren und ihre Bedürfnisse verstehen, können sie alle Probleme beheben, bevor sie einen Kunden abweisen.
Die Kundenzufriedenheit steigern: Engagierte Kunden sind wahrscheinlich zufriedener und empfehlen ein Unternehmen eher an ihre Freunde weiter.
Den Unternehmenserfolg steigern: Durch die Verbesserung der Kundenbindung sparen Unternehmen Geld bei der Neukundengewinnung, die vier- bis fünfmal so teuer sein kann wie die Kundenbindung.
Besseres Verständnis der Kernstärken und -schwächen: Unternehmen, die der Kundenbindung Priorität einräumen, erhalten mit größerer Wahrscheinlichkeit Feedback darüber, was an ihren bestehenden Angeboten gut und schlecht ist. Fortgeschrittene Unternehmen können diese Informationen nutzen, um ihre Produkte zu verbessern und die Kundenzufriedenheit noch weiter zu steigern.
Es gibt mehrere wichtige Trends zur Kundenbindung für Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie die Customer Experience für ihre Zielgruppen optimieren.
Kluge Unternehmen warten nicht, bis sich ein Kunde mit einem Problem oder einer Frage an sie gewandt hat, um mit ihm in Kontakt zu bleiben. Sie melden sich in wichtigen Momenten während der Customer Journey, insbesondere nach dem Kauf, um Feedback und Ratschläge zur Nutzung der Lösungen zu geben.
Viele Kunden, insbesondere solche aus der jüngeren Generation, erwarten von den Unternehmen, bei denen sie Waren kaufen, dass sie ihre Weltanschauung und Perspektiven teilen. Einige Unternehmen setzen sich für wichtige soziale Zwecke ein, während andere ihre Unterstützung minimal halten.
Einzelne Konsumenten mögen Marken aus unterschiedlichen Gründen. Sie wünschen sich vielleicht etwas, das sich luxuriös, modisch oder nachhaltig anfühlt. Intelligente Unternehmen verstehen, was ihre aktuellen und potenziellen Kunden motiviert, und richten die Markenerfahrung darauf aus, diese Gefühle zu wecken.
Unternehmen haben verschiedene Möglichkeiten, die Kundenbindung zu verbessern.
Es gibt verschiedene KPIs, die ein Unternehmen verfolgen kann, um die Kundenbindung zu messen. Der Zugriff auf Echtzeit-Kundendaten ist eine großartige Möglichkeit, allen Kundenproblemen einen Schritt voraus zu sein.
Eine IBM-Verbraucherstudie von 2024 ergab, dass über die Hälfte der Befragten Interesse daran bekundeten, Bots oder virtuelle Assistenten (55 %), Augmented oder Virtual Reality (55 %) und KI-Anwendungen (59 %) beim Einkaufen im Einzelhandel zu verwenden.
Generative KI: Es gibt mehrere wichtige Anwendungsfälle für generative KI zur Verbesserung der Kundenbindung, darunter:
Dialogorientierte KI: Jeder Kunde ist anders. Manche Kunden sprechen immer lieber mit einem Kundenbetreuer. Andere hingegen ziehen es vor, mit intelligenten Chatbots zu interagieren, um Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Konversationsmarketing verwendet generative KI, um mit Kunden und Interessenten durch personalisierte Interaktionen in Echtzeit auf verschiedenen Marketingkanälen zu kommunizieren. Es unterstützt Chatbots und andere Tools, die es überflüssig machen, dass ein Mitarbeiter Informationen bereitstellen muss.
KI-gestützter Kundenservice: Eine Studie des Institute for Business Value ergab, dass 63 % der Führungskräfte planten, bis Ende 2023 generative KI zur Unterstützung von Mitarbeitern im Kundenservice einzusetzen. Generative KI kann Servicemitarbeitern helfen, schneller Antworten auf Kundenprobleme zu finden, indem sie Mitschriften früherer Anrufe oder andere Kundendaten durchsuchen.
Prädiktiver Kundenservice: Unternehmen können Informationen aus Kundeninteraktionen verwenden, um dynamische FAQs zu den häufigsten Fragen und Antworten zu erstellen oder präventiv Lösungen für zukünftige Probleme zu finden.
Stimmungsanalyse: Generative KI kann große Mengen an Kundendaten analysieren, um Trends, Verhaltensweisen, Vorlieben und Gefühle zu extrahieren. Die Kuratierung und Nutzung dieser Informationen ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden zu verstehen, mit ihnen in Kontakt zu treten und sie zu bedienen. Die Daten können zum Beispiel helfen, gezielte Marketingkampagnen oder Produkt- und Serviceangebote zu verbessern.
Maschinelles Lernen (ML): Unternehmen, die viele Kundenfeedbacks sammeln, können ML nutzen, um diese Informationen zu analysieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. ML kann Daten und Algorithmen nutzen, damit die KI den menschlichen Lernprozess imitiert.
Automatisierung: Automatisierung hilft Unternehmen, Workflows zu optimieren und Erfahrungen anzupassen. Ein Unternehmen, das die Automatisierung einsetzt, kann eine hervorragende Customer Experience bieten, vom Bewusstsein bis zum Kauf.
Beispielsweise kann ein Interessent, der auf eine Website kommt, mit einem intelligenten Chatbot interagieren, der mehr Informationen bereitstellen kann. Diese Kunden können weitere Informationen anfordern, indem sie ihre E-Mail-Adresse angeben. Unternehmen können E-Mail-Workflows einrichten, um weitere Informationen und exklusive Angebote bereitzustellen und Feedback anzufordern.
Augmented Reality (AR)bezieht sich auf die Echtzeitintegration digitaler Informationen in die Umgebung eines Benutzers. Unternehmen können die Kundenbindung verbessern, indem sie AR einsetzen, um den Kunden zu zeigen, wie Körperpflegeprodukte an ihnen oder Haushaltswaren bei ihnen zu Hause aussehen.
Virtual Reality (VR): Unternehmen können Virtual Reality nutzen, um noch immersivere Erfahrungen für ihre Kunden zu schaffen. Sie können Marketingmaterialien, Produktvisualisierungen und andere Erfahrungen erstellen, um Kunden bei wichtigen Kaufentscheidungen zu unterstützen.
