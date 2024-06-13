Was ist Kundenbindung?

Die Kundenerwartungen sind in den letzten Jahren gestiegen, was dazu führt, dass Kunden ihre Markentreue schneller ändern. Eine IBM-Studie im Einzelhandel von 2024 ergab, dass 77 % der Verbraucher aller Einkommensgruppen angeben, Kompromisse einzugehen, wenn die Preise zu hoch sind. Daher müssen Unternehmen ihren Bemühungen zur Kundenbindung über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg oft Priorität einräumen, um die Kunden zufrieden zu stellen.

Laut Salesforce legen 80 % der Kunden ebenso viel Wert auf das Kundenerlebnis eines Unternehmens wie auf die angebotenen Produkte und Dienstleistungen.1 Unternehmen müssen daher entlang der gesamten Customer Journey über alle Kanäle hinweg mit ihren Kunden in Kontakt treten – von Interaktionen im Geschäft über soziale Medien, E-Mail und Foren bis hin zu Kontaktzentren. Der Omnichannel-Kundenservice ist der beste Weg für eine erfolgreiche Kundenbindung während der gesamten Customer Journey.

Einige Kunden wünschen sich zunehmend eine tiefere emotionale Verbindung zu den Unternehmen, bei denen sie Produkte und Dienstleistungen kaufen. Andere Kunden möchten einfach nur, dass die von ihnen gekauften Artikel ohne Probleme funktionieren.

Eine effektive Kundenbindung hilft Unternehmen dabei, neue Kunden zu gewinnen und ihre bestehenden Kunden zu halten.