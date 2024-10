Hier sind sechs KI-basierte Trends im Kundenservice, die während der gesamten Customer Journey zu einem besseren Service beitragen werden.

Schulung des Kundenservice-Teams auf Grundlage generativer KI

Die gesamte Nachwuchsförderung wird von personalisierten Schulungen profitieren, die auf generativer KI basieren. Das Training für den Kundenservice wird sich jedoch besonders auszahlen. Da die Probleme von Kunde zu Kunde unterschiedlich sein können, müssen die Mitarbeiter des Kundenservice bei der Unterstützung der Kunden flexibel bleiben. Durch den Einsatz generativer KI zum Trainieren einzigartiger Szenarien, die in realen Situationen auftreten können, werden die Mitarbeiter besser in der Lage sein, mit jedem Kundenproblem umzugehen.

KI-gestützte Personalisierung

Unternehmen, die die Kundenzufriedenheit steigern möchten, sollten versuchen, die Bedürfnisse dieser Kunden zu erfüllen, bevor ein Problem auftritt. Ein Unternehmen kann beispielsweise KI verwenden, um personalisierte E-Mails an neue Kunden zu senden, in denen die Vorteile und Anwendung ihrer neuen Produkte auf der Grundlage des Kundenprofils erläutert werden.

Generative KI-Anrufskripte

Unternehmen schaffen zunehmend die Möglichkeit für Agenten, direkt mit technischen Anwendungen zu interagieren, um Kunden sofortige Hilfe zu bieten. Einige Kunden möchten immer noch mit einem Menschen sprechen, aber die Kundensupportmitarbeiter in Call-Centern werden zunehmend durch generative KI-Skripte und Workflows unterstützt, die in Echtzeit aktualisiert werden können. Auf diese Weise verfügen die Mitarbeiter der Kundenbetreuung über aktuelle Informationen, sodass sie das Problem des Kunden zuverlässig lösen können.

Dialogorientierte KI-Bots

Traditionelle Chatbots sind zwar hilfreich, aber durch die statischen Skripte, auf denen sie programmiert sind, in gewisser Weise eingeschränkt. Dialogorientierte KI-Bots werden besser in der Lage sein, auf Eingaben von Kunden zu reagieren und sich in Echtzeit mit neuen Informationen zu aktualisieren. Diese Bots kommen der menschlichen Interaktion immer näher und sind eher in der Lage, Kunden effektiv zu helfen. Sie bieten Kunden, die Tools für den Self-Service bevorzugen, ein ansprechenderes und personalisierteres Erlebnis.

KI-gestützte Erkenntnisse aus Kundendaten

KI ist hervorragend darin, Muster in Daten zu finden. Menschen hingegen würden entweder zu lange brauchen, um sie zu entdecken oder sie würden unentdeckt bleiben. Unternehmen können KI nutzen, um die gesamte Historie der Omnichannel Customer Experience aus Transkripten von Anrufen beim Kundenservice, E-Mails, Social-Media- und Forenbeiträgen sowie Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Plattformen zu analysieren und so fundiertere Entscheidungen zu treffen. Außerdem können Daten zurückgemeldet werden, wenn Kunden das Produkt wiederholt missbrauchen. In diesem Fall kann das Unternehmen spezifischere Anweisungen erstellen, die vor einer falschen Verwendung der Lösung warnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) basierend auf generativer KI

Unternehmen können nicht länger FAQs auf der Grundlage ihres eigenen Wissens erstellen und diese dann monatelang oder jahrelang nicht aktualisieren. In unserer schnelllebigen Welt müssen FAQs ständig aktualisiert werden, um neue Probleme oder Anwendungsmöglichkeiten der Lösung zu berücksichtigen. Unternehmen können KI nutzen, um Kundenanrufe, E-Mails und Social-Media-Beiträge zu analysieren und die häufigsten Fragen zusammenzustellen. Dann können generative KI-Tools das Playbook für die Kundenbetreuung nutzen, um die hilfreichsten Antworten zu erstellen und so zur Kundenbindung beizutragen.