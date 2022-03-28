Omnichannel-Kundenservice bedeutet, dass Kunden über ein nahtloses und integriertes Netzwerk von Geräten und Kontaktpunkten hinweg Unterstützung und Beratung erhalten. Unternehmen mit einem soliden Omnichannel-Kundenservice können ihren Kunden unabhängig vom Kommunikationskanal durchweg positive Erfahrungen bieten.
Die Zunahme digitaler Kanäle und neuer Kommunikationstechnologien hat es Unternehmen ermöglicht, einen Omnichannel-Ansatz für den Kundensupport zu verfolgen. Auf diese Weise können sie Interaktionen über mehrere Kanäle wie Call-Center, Webchats, SMS, Messaging, E-Mail und soziale Medien verwalten. Ein Kundensupportgespräch könnte beispielsweise auf Twitter beginnen, dann mit Textnachrichten fortgesetzt werden und mit einem Telefonanruf enden – alles in einer nahtlosen, vernetzten Erfahrung. Kunden müssen nicht bei jeder Interaktion mit einem Kanal anhalten und ihr Problem erklären.
Mit dem technologischen Fortschritt haben sich auch die Kundenerwartungen geändert. Laut einer aktuellen Studie von Forrester werden bis 2022 digitale Kontaktpunkte mehr als 57 % des Einzelhandelsumsatzes in den USA beeinflussen. Heutzutage erwarten Kunden effiziente Interaktionen im Geschäft, nahtlose Erlebnisse unabhängig vom Kanal und eine schnelle Benachrichtigung über Bestellungen und die Verfügbarkeit von Abholungen.
Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie den branchenübergreifenden Umstieg auf digitale Technologien beschleunigt. Sowohl B2B- als auch B2C-Unternehmen waren gezwungen, isolierte Vertriebsansätze und komplexe Kaufdynamiken zu aktualisieren, um einen reibungslosen Kundensupport und ein optimales Kundenerlebnis zu bieten.1
Eine gute Customer Experience steht im Mittelpunkt eines hochwertigen Kundenservice. Im Mittelpunkt des Omnichannel-Kundensupports steht die Sicherstellung, dass Kunden auf ihren bevorzugten Kanal zugreifen und ein einheitliches Einkaufserlebnis erhalten können.
Bedenken Sie die Vorteile, die sich daraus ergeben:
Wenn es um Kundenservice geht, erwarten Kunden eine einheitliche Markenerfahrung an allen Kontaktpunkten. Der Omnichannel-Ansatz bietet Unternehmen zusätzliche Vorteile für den Kundenservice, darunter:
Ein erfolgreicher Omnichannel-Kundenservice ist für die Kundenzufriedenheit und -bindung unerlässlich. Unternehmen, die nicht für Kontinuität zwischen digitalen und persönlichen Kontaktpunkten sorgen, riskieren, Kunden an Wettbewerber zu verlieren, die dies tun.2
Laut „The Omnichannel Maturity Assessment“ von Forrester werden drei Dimensionen verwendet, um den Erfolg Ihres Omnichannel-Systems zu messen:
Eine Bewertung Ihres Omnichannel-Systems ist notwendig, um festzustellen, was funktioniert und wo Verbesserungen erforderlich sind. Die Entwicklung einer Strategie hilft Unternehmen bei der Planung der nächsten Schritte im Omnichannel-Kundenservice.
Bei der Planung einer Strategie ist es wichtig, die Erwartungen und das Verhalten der Kunden zu verstehen. Kunden wünschen sich nicht nur Effizienz und Bequemlichkeit, sondern auch die Kontrolle über den gesamten Auftrag. Darüber hinaus hat sich mit der Technologie auch das Kundenverhalten verändert. Viele Kunden beginnen ihre Einkaufserfahrung digital und über mehrere Kanäle und Geräte.
Unternehmen müssen sich mit Veränderungen auseinandersetzen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Viele dieser Veränderungen umfassen die Verwaltung des Lagerbestands, die Schulung von Mitarbeitern und die Umstellung von kundenorientiert auf kundengeführt.
Eine Strategie für einen verbesserten Omnichannel-Kundenservice kann folgende Taktiken umfassen:
B2B- und B2C-Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen nutzen Omnichannel-Kundenservice. Wenn Sie kürzlich einen Artikel über BOPIS gekauft haben, dann haben Sie die Omnichannel-Aktivitäten dieses Unternehmens genutzt. Bekannte Einzelhändler wie Target, Amazon oder Home Depot setzen leistungsstarke Omnichannel-Systeme ein, die Apps auf Ihrem Smartphone enthalten.
Zu den anderen Branchen, die Omnichannel-Strategien nutzen, gehören:
Multichannel ist ein System für Kundenservice und -erfahrung, das aus mehreren Kommunikationskanälen besteht. Zwei Hauptfaktoren unterscheiden Multichannel und Omnichannel:
Multichannel ist nicht grundsätzlich falsch, da es verschiedene Kanäle nutzt, über die Unternehmen mit Kunden auf ihrer Customer Journey in Kontakt treten können. Untersuchungen zeigen jedoch, dass Kunden weiterhin eine zusammenhängende Benutzererfahrung verlangen (die Omnichannel-Abläufe bieten können).
Der Einsatz von Omnichannel-Strategien kann für Einzelhändler mit hochkomplexen Produkten eine Herausforderung darstellen und jeden Bereich erschweren, vom Verkauf bis zum Kundenservice. Komplexe Produkte erfordern in der Regel gut ausgebildete und sachkundige Vertriebsmitarbeiter, die den Kunden zur Seite stehen. Durch die Nutzung von Rich Media wie Videos, 3D-Animationen und Augmented Reality können Unternehmen ihren Kunden jedoch die Möglichkeit zur Selbstbedienung bieten und das Engagement erhöhen.1
Auch die traditionellen Einzelhandels- und Kundenservicemethoden stellen bei der Umstellung auf die digitalen Prozesse des Omnichannel-Betriebs eine Herausforderung dar. Der Übergang der B2B-Welt zu digitalen Systemen schafft von Natur aus Preistransparenz, und Kunden können beim Einkauf im Geschäft online nach den besten Preisen und Angeboten suchen. Wenn Unternehmen ihre Informationen nicht einheitlich pflegen, riskieren sie, Kunden zu verlieren.
Es gibt auch organisatorische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bestandsverwaltung und der Mitarbeiterschulung, die sich ebenfalls auf den Kundenservice auswirken. Unternehmen, die Omnichannel-Services anbieten, aber ihren Bestand in Filialen und online getrennt halten, werden mit Lieferproblemen konfrontiert sein. Stattdessen sollten sie einen unternehmensweiten Ansatz für die Bestands- und Auftragsverwaltung wählen.
Darüber hinaus haben Unternehmen Schwierigkeiten, ihre Mitarbeiter mit Kundenkontakt zu schulen, wenn sie Omnichannel-Strategien umsetzen. Obwohl ein kanalübergreifender Kundenservice von Vorteil ist, verlieren einige Unternehmen den Wert kundenorientierter Mitarbeiter für die Customer Journey aus den Augen. Da Omnichannel mehr Self-Service für Kunden ermöglicht, haben Vertriebsmitarbeiter und Angestellte die Möglichkeit, Kunden, die mehr Aufmerksamkeit benötigen, eine bessere Customer Experience zu bieten. Die Schulung dieser Mitarbeiter ist ein wichtiger Aspekt des Omnichannel-Kundenservice, der oft übersehen wird.
Stellen Sie mit dialogorientierter KI einen konsistenten, intelligenten Kundenservice über alle Kanälen und Kontaktpunkten bereit.
Erschließen Sie die Effizienz und stärken Sie Ihre Agenten mit generativer KI.
IBM watsonx Assistant hilft Unternehmen bei der Bereitstellung besserer Customer Experiences mit einem KI-Chatbot, der die Sprache des Unternehmens versteht, sich mit bestehenden Kundenbetreuungssystemen verbindet und überall mit Unternehmenssicherheit und Skalierbarkeit eingesetzt werden kann. watsonx Assistant automatisiert sich wiederholende Aufgaben und nutzt maschinelles Lernen, um Kundensupportprobleme schnell und effizient zu lösen.