Die Zunahme digitaler Kanäle und neuer Kommunikationstechnologien hat es Unternehmen ermöglicht, einen Omnichannel-Ansatz für den Kundensupport zu verfolgen. Auf diese Weise können sie Interaktionen über mehrere Kanäle wie Call-Center, Webchats, SMS, Messaging, E-Mail und soziale Medien verwalten. Ein Kundensupportgespräch könnte beispielsweise auf Twitter beginnen, dann mit Textnachrichten fortgesetzt werden und mit einem Telefonanruf enden – alles in einer nahtlosen, vernetzten Erfahrung. Kunden müssen nicht bei jeder Interaktion mit einem Kanal anhalten und ihr Problem erklären.

Mit dem technologischen Fortschritt haben sich auch die Kundenerwartungen geändert. Laut einer aktuellen Studie von Forrester werden bis 2022 digitale Kontaktpunkte mehr als 57 % des Einzelhandelsumsatzes in den USA beeinflussen. Heutzutage erwarten Kunden effiziente Interaktionen im Geschäft, nahtlose Erlebnisse unabhängig vom Kanal und eine schnelle Benachrichtigung über Bestellungen und die Verfügbarkeit von Abholungen.

Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie den branchenübergreifenden Umstieg auf digitale Technologien beschleunigt. Sowohl B2B- als auch B2C-Unternehmen waren gezwungen, isolierte Vertriebsansätze und komplexe Kaufdynamiken zu aktualisieren, um einen reibungslosen Kundensupport und ein optimales Kundenerlebnis zu bieten.1