Was ist Kundenservice?

Aktives Zuhören: Die halbe Miete für einen guten Kundenservice besteht oft darin, wie schnell ein Unternehmen auf Anfragen reagieren kann. Da Kunden ihre Probleme zunehmend online über Social Media, Chatrooms oder Message Boards äußern, erwarten sie Antworten nahezu in Echtzeit. Unternehmen können leistungsstarke Tools nutzen, um diese Probleme zu erkennen und schnell darauf zu reagieren. Die antwortenden Kundenservice-Mitarbeiter müssen das Problem nicht unbedingt sofort lösen; sie müssen jedoch den Eingang bestätigen.

Proaktive Kontaktaufnahme: Die meisten Unternehmen betrachten den Kundenservice als einen wichtigen Bestandteil der gesamten Customer-Experience-Funktion. Eine Möglichkeit, wie der Kundenservice von der Customer Experience profitieren kann, besteht darin, dass das Unternehmen E-Mail oder andere Kommunikationsmethoden nutzt, um schnell Kontakt aufzunehmen, nachdem ein neuer Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung gekauft hat, und dessen Zufriedenheit einzuschätzen.

Nutzen Sie die richtigen Tools: Unternehmen sollten in leistungsfähige Customer Relationship Management(CRM)-Tools investieren, um die Einkäufe der Kunden, die Interaktionen mit dem Kundensupport-Team und die von ihnen gemeldeten Probleme insgesamt zu verfolgen. Mithilfe von CRM-Workflows können Unternehmen besser erkennen, wer ihre wichtigsten Kunden sind, und sie können die Gesamtkäufe verfolgen.

Aus schlechten Erfahrungen lernen: Ein Kunde, der ein neues Problem meldet, kann einem Unternehmen wertvolles proaktives Feedback geben, das dem Unternehmen später größeres Kopfzerbrechen ersparen kann. Intelligente Unternehmen priorisieren Feedback direkt nach der Markteinführung eines Produkts, da es auf einen potenziellen Defekt oder eine schlechte Customer Experience hinweisen könnte. Möglicherweise muss das Unternehmen diese Produkte zurückrufen oder das Problem frühzeitig beheben, damit zukünftige Kunden nicht die gleiche negative Erfahrung machen.

In das Call-Center investieren und die Mitarbeiter schulen: Unternehmen sollten in die Verbesserung der Kundenservicekompetenzen ihrer Mitarbeiter investieren, weil diese direkt mit Kunden interagieren. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, mit denen sich diese Mitarbeiter auseinandersetzen müssen, um mit dem sich ändernden Kundenverhalten Schritt zu halten. Beispiele hierfür sind die Nutzung von Social-Media-Kanälen für die Kommunikation mit Kunden und die Nutzung anderer Technologien wie generative KI. Auch durch Schulungen zu Sensibilität, Vorurteilsfreiheit und Empathie können die Mitarbeiter viel lernen, damit sie auf den Umgang mit bestimmten Problemen vorbereitet sind. Sie sollten auch lernen, mit aufgebrachten Kunden umzugehen, die sich über einen bestimmten Vorfall oder ein bestimmtes Produkt ärgern.

Kundenservice-Mitarbeiter bestärken: Verständlicherweise möchten Unternehmen die Antworten auf wiederkehrende Probleme zentralisieren. So können sie jedem Kunden eine einheitliche Erfahrung bieten und unnötige Reibungspunkte bei der Lösung von Kundenproblemen vermeiden. Dies kann jedoch manchmal nach hinten losgehen, wenn die Antwortvorlage nicht zum spezifischen Kundenproblem passt oder besondere Umstände vorliegen. Unternehmen, die sich durch herausragenden Kundenservice auszeichnen, wissen, wie sie Standardisierung mit der Entscheidungsbefugnis der Mitarbeiter kombinieren können. McKinsey hat als Beispiel Kundenservicemitarbeiter bei DBS3 (Link außerhalb von ibm.com) genannt, die befugt sind, alle Kundenprobleme zu lösen, sofern die Kosten weniger als 200 USD betragen.