In vielen, aber nicht allen Unternehmen wird der Kundenservice als Teil der Customer Experience betrachtet. Beide sind daran interessiert, die Kundenzufriedenheit zu steigern, konzentrieren sich dabei jedoch auf unterschiedliche Aspekte der Customer Journey. Was sind also die wichtigsten Unterschiede zwischen Kundenservice und Customer Experience? Und warum sind beide für Ihr Unternehmen wichtig?

Die Customer Experience, oder CX, ist eine ganzheitliche Erfassung der Kundenwahrnehmung, die sich aus all ihren Interaktionen mit einem Unternehmen oder einer Marke ergibt, ob online oder im Geschäft. Customer Experience beinhaltet das Customer Experience Management (CXM), was sich auf Strategien, Technologien und Praktiken zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse durch die Bereitstellung einer idealen Benutzererfahrung für alle, die mit einem Unternehmen interagieren, bezieht. Bei der gesamten Customer Experience geht es darum, die Kundenerwartungen zu erfüllen und die allgemeine Wahrnehmung von Produkten und Lösungen durch den Kunden zu beeinflussen, egal an welchem Punkt der Customer Journey sie stattfinden.

Alternativ bezieht sich Kundenservice auf die Maßnahmen, die ein Unternehmen ergreift, um sicherzustellen, dass Kunden nach dem Kauf mit ihren Produkten zufrieden sind. Der Kundenservice, der auch als Kundensupport oder Kundenbetreuung bezeichnet wird, ist viel kundenorientierter als viele Teile der Customer Experience. Um einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, müssen wichtige Entscheidungen hinsichtlich Preisgestaltung, Markenbildung, Positionierung und Anwendungsfällen getroffen werden.

Kundenorientierte Unternehmen sollten darauf abzielen, sowohl bei der Customer Experience als auch beim Kundenservice zu glänzen. Daher lohnt es sich, genauer zu untersuchen, wo sich die beiden ähneln und wo sie sich unterscheiden.