Beantworten Sie Kundenanfragen in Echtzeit und über die bevorzugten Kanäle (auf Ihrer Website, in mobilen Apps, telefonisch oder über Messaging-Apps sozialer Medien wie WhatsApp und Facebook Messenger) für eine bessere Kundenzufriedenheit. Machen Sie Ihren KI-Chatbot für den Kundenservice auf diesen Kanälen verfügbar und integrieren Sie ihn in Ihre Contact-Center-Plattform, um bei Bedarf eine reibungslose Übergabe an menschliche Mitarbeiter zu gewährleisten. Erfahren Sie, wie einfach die Bereitstellung mit unseren eingebauten Integrationen ist.