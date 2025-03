Was ist Kundenbindung?

Diese wird in einer Welt immer wichtiger, in der Verbraucher häufiger als je zuvor das Produkt wechseln. Der geschäftliche Nutzen der Kundenbindung liegt auf der Hand. McKinsey gibt an1, dass Unternehmen drei neue Kunden gewinnen müssen, um den Geschäftswert des Verlusts eines bestehenden Kunden auszugleichen.

Die Kundenbindung ist eine zentrale Komponente der Customer Journey. Unternehmen, die erfolgreich Kunden binden, profitieren von der Förderung der Kundentreue. Unternehmen, die in das Customer Experience-Management investieren, wissen, wie wichtig die Kundenbindung ist.

Kundenbindung lässt sich am besten dadurch erreichen, dass Hürden für einen Wechsel überwunden werden, der Wert von Produkten und Dienstleistungen maximiert wird, die Erwartungen der Kunden erfüllt werden und die Customer Experience (CX) bereichert wird.