Was ist dialogorientiertes Marketing?

Der Begriff „dialogorientiertes Marketing“ wurde 2010 von Drift, einer beliebten Marketing- und Vertriebsplattform, geprägt und wird heute in der gesamten digitalen Marketingbranche weitläufig verwendet.

Die meisten Beispiele für dialogorientiertes beginnen damit, dass ein Website-Besucher oder App-Nutzer von einem Pop-up-Fenster begrüßt wird, in dem eine Frage gestellt wird, z. B. „Wonach suchen Sie heute?”.Oder „Wie kann ich Ihnen helfen?“ Starke Strategien für dialogorientiertes Marketing helfen Unternehmen, ihre Marketingkampagnen und die Customer Experience insgesamt zu verbessern, indem sie die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden antizipieren, sobald der Kunde Kontakt aufgenommen hat. Mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz (KI) sind damit entsprechende Chatbots zu einem beliebten Tool für dialogorientiertes Marketing geworden. Sie sind in der Lage, Gespräche in Echtzeit mit Kunden und Interessenten in einem natürlichen Ton zu führen.