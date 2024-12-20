Lassen Sie uns einen Rückblick auf den Anfang des Jahres 2024 werfen. Es gab viel Aufregung um das Potenzial von KI-Funktionen, insbesondere wenn es um die Customer Experience (CX) ging. Im Laufe des Jahres wurde eines deutlich: KI wir bleiben.

Die Verbraucher von heute sind sich des Potenzials der KI bewusster denn je. Einige verstehen sogar die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der damit verbundenen Herausforderungen. Doch trotz der immensen Veränderungen im Konsumverhalten kommt es letztendlich auf ein großartiges Customer Experience an. Wenn sie mit der Erfahrung unzufrieden sind, wird der Kunde wahrscheinlich zum nächstbesten Unternehmen wechseln.

Einfach ausgedrückt: Unternehmen müssen Wege finden, um ihre Kunden an ihre Marken zu binden und ihre Loyalität zu erhalten. Wie im IBM Institute for Business Value-Bericht 5 Trends for 2025 deutlich dargelegt wird, gilt: „Nichts sorgt so sehr dafür, dass Kunden wiederkommen, wie maßgeschneiderte Erfahrungen.“ Vor diesem Hintergrund sind hier sieben Customer Experience-Trends, die Führungskräften helfen können, die Kundentreue und -loyalität im Jahr 2025 zu fördern.