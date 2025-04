Erforschung von Datenschutzproblemen im Zeitalter der KI

In den letzten Jahren sind in mehreren amerikanischen Gerichtsbarkeiten Gesetze zum Datenschutz in Kraft getreten. Beispiele hierfür sind der California Consumer Privacy Act und der Texas Data Privacy and Security Act. Im März 2024 erließ Utah den „Artificial Intelligence and Policy Act“, der als erstes großes Landesgesetz gilt, das speziell die Nutzung von KI regelt.

Auf Bundesebene hat die US-Regierung noch keine neuen landesweiten KI- und Datenschutzgesetze umgesetzt. Im Jahr 2022 veröffentlichte das Office of Science and Technology Policy (OSTP) des Weißen Hauses jedoch seinen „Blueprint for an AI Bill of Rights“. Das unverbindliche Framework beschreibt fünf Prinzipien, die als Leitfaden für die Entwicklung von KI dienen sollen, darunter ein Abschnitt zum Datenschutz, der KI-Fachleute dazu ermutigt, die Zustimmung der betroffenen Personen zur Datennutzung einzuholen.