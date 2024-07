Mit IBM OpenPages Data Privacy Management verstehen Sie genau, wie private Daten in Ihrem Unternehmen verwendet werden. Dieses Modul bietet Ihnen einen vollständigen Echtzeitüberblick darüber, wie vertrauliche Daten in Ihrem Unternehmen genutzt und gespeichert werden und wie darauf zugegriffen wird – mit integrierter KI, Automatisierung und Sicherheit. Sehen Sie, auf welche Daten wann zugegriffen wird, um den Risikoüberwachungsprozess zu beschleunigen. Automatisieren Sie die Berichterstellung in Bezug auf private Daten, um die Genauigkeit zu verbessern, den Zeitaufwand für Prüfungen zu reduzieren und Initiativen im gesamten Unternehmen zu beschleunigen.