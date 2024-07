Was ist ein Prompt-Injection-Angriff?  

Prompt Injections sind die Sicherheitslücke Nummer eins in den OWASP Top 10 für LLM-Anwendungen.3 Diese Angriffe können LLMs in Waffen verwandeln, mit denen Hacker Malware und falsche Informationen verbreiten, sensible Daten stehlen und sogar Systeme und Geräte übernehmen können.

Prompt Injections erfordern nicht viel technisches Wissen. LLMs können auf die gleiche Weise mit Anweisungen in natürlicher Sprache programmiert werden, sie können aber auch mit einfacher englischer Sprache gehackt werden.

Um Chenta Lee zu zitieren (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), Chief Architect of Threat Intelligence bei IBM Security: „Mit LLMs müssen sich Angreifer nicht mehr auf Go, JavaScript, Python usw. verlassen, um bösartigen Code zu erstellen, sie müssen nur noch wissen, wie man einem LLM in englischer Sprache effektiv Befehle und Anweisungen erteilt.“

Es ist erwähnenswert, dass Prompt Injection nicht per se illegal ist – nur dann, wenn sie für illegale Zwecke verwendet wird. Viele legitime Benutzer und Forscher verwenden Prompt-Injection-Techniken, um LLM-Funktionen und Sicherheitslücken besser zu verstehen.

Hier sind einige Auswirkungen von Prompt-Injection-Angriffen: