Jüngste Fortschritte in der KI-Technologie, wie z. B. die generative KI, haben die Marketingpraktiken verbessert, indem sie nahezu in Echtzeit personalisierte Erlebnisse generieren. Diese Fortschritte läuten eine Ära der Omnichannel-Hyperpersonalisierung ein – eine individuelle und nahtlose Customer Experience über verschiedene Plattformen hinweg, die sofort auf das Kundenverhalten reagiert.

Da die KI-gestützte Personalisierung immer differenzierter und leistungsfähiger geworden ist, erwarten die Verbraucher diese maßgeschneiderten Erfahrungen. Ein aktueller Bericht des IBM Institute for Business Value ergab, dass drei von fünf Verbrauchern beim Einkaufen gerne KI-Anwendungen nutzen würden. Und laut der Unternehmensberatung McKinsey erwarten 71 % der Verbraucher, dass Unternehmen personalisierte Inhalte bereitstellen. 67 % dieser Kunden geben an, dass sie frustriert sind, wenn ihre Interaktionen mit Unternehmen nicht auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.1 Personalisierung hat sich auch als treibende Kraft für Expansion erwiesen. Derselbe Bericht ergab, dass schnell wachsende Unternehmen durch Personalisierung 40 % mehr Umsatz erzielen als ihre sich langsam entwickelnden Konkurrenten.

In der heutigen Zeit wird KI-Personalisierung in allen Branchen eingesetzt, um relevante Produktempfehlungen und kontextbezogene Erfahrungen im großen Maßstab zu erstellen. Diese Taktiken gelten unabhängig davon, ob es sich bei dem Zielnutzer um einen einzelnen Online-Käufer, einen Beschaffungsspezialisten in einem Business-to-Business-Unternehmen (B2B) oder einen Mitarbeiter handelt, der personalisierte Mitteilungen erhält.

Einige branchenspezifische Anwendungen für die KI-Personalisierung sind: