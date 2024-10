Was ist Mitarbeiterkommunikation?

Die proaktive und kanalübergreifende Mitarbeiterkommunikation hat, wie andere Aspekte der Mitarbeitererfahrung, in den letzten Jahren exponentiell an Bedeutung gewonnen. Weniger als ein Jahr nach Beginn der Covid-19-Pandemie, berichtet Gallup 56 % der Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten arbeiteten vollständig in einer Remote-Umgebung.1 Dies führte dazu, dass sich Unternehmen stark auf Digital-First-Tools für die Mitarbeiterkommunikation wie E-Mail und Slack verlassen mussten.

Während viele Mitarbeiter ins Büro zurückgekehrt sind, hat sich das globale Paradigma geändert: Laut dem Beratungsunternehmen Gartner arbeiten 39 % der Wissensarbeiter auf der ganzen Welt in einer hybriden Umgebung.2 Gleichzeitig haben viele Unternehmen damit begonnen, ihre Talente weltweit zu suchen und nutzen dabei die Vorteile der grenzenlosen Natur der mobilen Belegschaft.3

In der modernen globalen Wirtschaft kommunizieren Unternehmen mit einer vielfältigeren Gruppe von Mitarbeitern, die möglicherweise an verschiedenen Standorten und über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeiten. In diesem neuen Paradigma erhöhen effektive Mitarbeiterkommunikationskanäle das Engagement der Mitarbeiter und sorgen für eine kohärente Unternehmenskultur über eine Vielzahl von Plattformen hinweg.

Remote-Mitarbeiter können die Kommunikation über verschiedene digitale Dienste und Collaboration-Tools in Echtzeit empfangen, von Mitarbeiterportalen bis hin zu Videokonferenzsoftware. Diese rasanten Veränderungen in der globalen Arbeitswelt haben ein Umfeld geschaffen, in dem Führungskräfte in großen Unternehmen in der Regel weitaus mehr Arten der Kommunikation verwalten als in der Vergangenheit.

Heute ist effektive Mitarbeiterkommunikation ein Eckpfeiler des Unternehmenserfolgs: Wie ein kürzlich veröffentlichter Bericht des IBM Institute for Business Value ergab, übertreffen Unternehmen, die erstklassige Mitarbeitererlebnisse bieten, andere beim Umsatzwachstum um 31 %. Durch die Förderung offener, klarer und konsistenter Kommunikationskanäle können Unternehmen das Engagement, die Zusammenarbeit und die Produktivität ihrer Mitarbeiter verbessern, die Fluktuation reduzieren und wichtige Talente fördern.