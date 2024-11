Was ist Oracle?

Die Oracle Corporation wurde 1977 in Kalifornien von Larry Ellison, Bob Miner und Ed Oats unter dem Namen Software Development Laboratories gegründet. Inspiriert von einem britischen Forschungsbericht, in dem ein relationales Datenbankmodell skizziert wurde, waren die Gründer von dem Potenzial des Systems überzeugt. Zwei Jahre später brachte das Unternehmen Oracle auf den Markt, die erste kommerzielle relationale Datenbank, bei der die Structured Query Language (SQL) zum Einsatz kam.4 Das Unternehmen wurde 1982 nach seinem ersten Produkt umbenannt und ging 1986 an die Börse, wo es seither an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Namen Oracle Corp (ORCL) gehandelt wird.

In den 40 Jahren seit seiner Gründung hat Oracle eine Vielzahl von Unternehmen übernommen, um sein Angebot und seine Dienstleistungen zu erweitern. Zu den bekanntesten Beispielen gehören PeopleSoft, Siebel, BEA, Sun Microsystems, Netsuite und Cerner.

Im Jahr 2010 erwarb das Unternehmen Sun Microsystems, ein Softwareentwicklungsunternehmen, das die Programmiersprache Java entwickelte, und verankerte sich damit noch stärker in der Welt der Computersysteme und Software. Durch den Kauf stieg das Unternehmen auch in das umfangreiche Hardware-Geschäft (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ein und brachte das Betriebssystem Solaris und Java in den Zuständigkeitsbereich des Unternehmens.5 Darüber hinaus erwarb es die beliebte Open-Source-Datenbank MySQL.

Im Jahr 2020 verlegte Oracle seinen langjährigen Hauptsitz von Redwood Shores, Kalifornien, nach Austin, Texas. Im Jahr 2021 erwarb es Cerner, ein Unternehmen für die Verwaltung von Patientendaten, in seiner bisher größten Übernahme.6 Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Quartalsumsatz von insgesamt mehr als 200 Millionen US-Dollar und wuchs laut Forbes weiter stark.7 Im Herbst 2023 kündigte das Unternehmen an, dass es in großem Umfang in generative KI-Anwendungsfälle für seine Fusion-Cloud-Dienste investieren werde.8