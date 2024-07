Mit watsonx Assistant sind keine Entwickler erforderlich. Mit dieser intuitiven Plattform und ihrer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie bei minimalen Betriebskosten innerhalb von Minuten loslegen. Passen Sie Ihren Chatbot ganz einfach an die visuelle Identität und Persönlichkeit Ihrer Marke an und betten Sie ihn dann intuitiv einfach per Ausschneiden und Einfügen in die Website oder die mobilen Anwendungen Ihrer Bank ein. watsonx Assistant for Retail ist mit der Sicherheit, Skalierbarkeit und Flexibilität von IBM ausgestattet, versteht jede geschriebene Sprache und ist für den sicheren globalen Einsatz konzipiert. Aktivieren Sie ihn jetzt und geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, die Vorteile zufriedenerer Bankkunden, größerer Umsatz- und Kundenbindungsmöglichkeiten und einer effizienteren, effektiveren globalen Belegschaft zu nutzen – ohne einen Spezialisten einstellen zu müssen.