Nach Beginn der COVID-19-Pandemie verzeichnete der IBM-Kunde Camping World, ein weltweit führender Einzelhändler für Freizeitfahrzeuge, einen sprunghaften Anstieg der Besucherzahlen auf der Website. Kunden, die das Call Center von Camping World überschwemmten, mussten oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder wurden versehentlich abgewiesen. Darüber hinaus konnten Website-Besucher außerhalb der Öffnungszeiten des Call-Centers keine Mitarbeiter erreichen, wodurch Kundenanfragen unbeantwortet blieben und potenzielle Neukunden verloren gingen. Mit der aktuellen Infrastruktur hatte das Vertriebsteam von Camping World keinen Einblick in die Anzahl der qualifizierten Leads, die sich außerhalb der Geschäftszeiten angesammelt hatten.

Unterstützt von watsonx Assistant setzte Camping World Arvee ein, einen Chatbot, der rund um die Uhr verfügbar ist, um die Verkaufs- und Kundenservice-Teams zu unterstützen. Durch die eigene Chatbot-Plattform konnten die Live-Agenten komplexere Konversationen bearbeiten, was die Reaktionszeiten und die Effizienz der Agenten verbesserte. Durch weniger direkten Kundenkontakt konnten die Live-Agenten höhere Qualität der Kundeninteraktionen gewährleisten. Zu den Funktionen von Arvee gehören die Erfassung von Statistiken zur Kundenbindung und die Nachverfolgung von Leads nach Geschäftsschluss, was die Transparenz erhöht, die dem Vertriebsteam zuvor fehlte. Mit zusätzlichen Funktionen wie SMS-Funktionen kann der Bot Kundenanfragen schnell in Echtzeit beantworten.

Infolgedessen ist die Zahl der abgebrochenen Gespräche zurückgegangen, die Kundenbindung um 40 % und die Gesamteffizienz um 33 % gestiegen. Die Implementierung von watsonx Assistant fördert wertvolle, umsatzsteigernde Gespräche und trägt so zum langfristigen Erfolg des Unternehmens bei.