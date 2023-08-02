Im Zeitalter der KI und des Digitalen haben sich die Erwartungen der Kunden weiterentwickelt. Kunden erwarten zunehmend sofortige Bedürfnisbefriedigung: personalisierte, präzise Antworten, schneller und einfacher als je zuvor. Sie wollen kein Formular ausfüllen, um ein Angebot anfordern, keine E-Mail senden, um Preisinformationen zu erhalten, oder auf einfache Antworten warten; sie wollen Antworten und sofortiges Handeln in Echtzeit. Während Live-Agenten traditionell für die Customer Experience zuständig waren, passen sich digitale Vermarkter den aktuellen Erwartungen der Menschen an und sehen sich gleichzeitig mit reduzierten Marketingbudgets konfrontiert. Marketingteams nutzen KI-Technologie, um wirkungsvollere Marketingkampagnen durchzuführen.
Künstliche Intelligenz kann ein leistungsstarkes Instrument für die Entwicklung außergewöhnlicher Strategien sein. KI-Chatbots stehen Kunden rund um die Uhr zur Verfügung und liefern Erkenntnisse über das Engagement und die Kaufmuster der Kunden, um überzeugende Gespräche zu führen und zuverlässige und personalisierte digitale Erlebnisse über Ihre Web- und Messaging-Kanäle zu liefern. Dank der Unterstützung durch große Sprachmodelle (LLMs) und neue generative KI-Funktionen haben Chatbot-Marketinglösungen das Potenzial, digitale Benutzererfahrungen zu revolutionieren, neue Niveaus der digitalen Marketingeffizienz voranzutreiben und mehr Interessenten anzusprechen, was zu mehr Verkaufschancen führt.
IBM watsonx Assistant® ist eine unternehmensbasierte dialogorientierte KI-Plattform, die dazu entwickelt wurde, intelligente Chatbots oder virtuelle Agenten zu entwickeln, die Käuferprozesse automatisieren, Lead-Generierung fördern und E-Commerce mit personalisiertem Self-Service-Support vorantreiben können. Angetrieben von LLMs und maschinelles Lernen Funktionen versteht watsonx Assistant natürliche Sprache und bietet Kunden schnelle und präzise Antworten und Aktionen auf Anfragen.
Mit IBM watsonx Assistant können Kunden:
Nach Beginn der COVID-19-Pandemie verzeichnete der IBM-Kunde Camping World, ein weltweit führender Einzelhändler für Freizeitfahrzeuge, einen sprunghaften Anstieg der Besucherzahlen auf der Website. Kunden, die das Call Center von Camping World überschwemmten, mussten oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder wurden versehentlich abgewiesen. Darüber hinaus konnten Website-Besucher außerhalb der Öffnungszeiten des Call-Centers keine Mitarbeiter erreichen, wodurch Kundenanfragen unbeantwortet blieben und potenzielle Neukunden verloren gingen. Mit der aktuellen Infrastruktur hatte das Vertriebsteam von Camping World keinen Einblick in die Anzahl der qualifizierten Leads, die sich außerhalb der Geschäftszeiten angesammelt hatten.
Unterstützt von watsonx Assistant setzte Camping World Arvee ein, einen Chatbot, der rund um die Uhr verfügbar ist, um die Verkaufs- und Kundenservice-Teams zu unterstützen. Durch die eigene Chatbot-Plattform konnten die Live-Agenten komplexere Konversationen bearbeiten, was die Reaktionszeiten und die Effizienz der Agenten verbesserte. Durch weniger direkten Kundenkontakt konnten die Live-Agenten höhere Qualität der Kundeninteraktionen gewährleisten. Zu den Funktionen von Arvee gehören die Erfassung von Statistiken zur Kundenbindung und die Nachverfolgung von Leads nach Geschäftsschluss, was die Transparenz erhöht, die dem Vertriebsteam zuvor fehlte. Mit zusätzlichen Funktionen wie SMS-Funktionen kann der Bot Kundenanfragen schnell in Echtzeit beantworten.
Infolgedessen ist die Zahl der abgebrochenen Gespräche zurückgegangen, die Kundenbindung um 40 % und die Gesamteffizienz um 33 % gestiegen. Die Implementierung von watsonx Assistant fördert wertvolle, umsatzsteigernde Gespräche und trägt so zum langfristigen Erfolg des Unternehmens bei.
Die Deltic Group, der größte Betreiber von Bars und Clubs in Großbritannien, die bis spät in die Nacht geöffnet haben, nutzte die sozialen Medien, um mit ihren Kunden zu kommunizieren. Von den 350.000 Nachrichten, die jährlich über Facebook Messenger eingehen, werden nur 10 Prozent angemessen beantwortet. Da die meisten Benachrichtigungen erst später in der Nacht eintreffen, ist das Kundensupport-Team zu beschäftigt, um zu reagieren, wenn jemand entscheidet, wohin es gehen soll. Eine weitere wertvolle Möglichkeit ist die Umwandlung von Anfragen in Buchungen für private Partys oder Messestände, bei denen die Gäste eher bereit sind, teilzunehmen, wenn sie bereits bezahlt haben und dazu neigen, mehr auszugeben. Diese sofortige Nachfassaktion ist der entscheidende Unterschied zwischen der Gewinnung von Gästen und dem Verlust an einen Konkurrenten.
Die Deltic Group erkannte, dass jede Nachricht einen potenziellen Kunden repräsentiert, und ergänzte so die menschlichen Agenten durch Chatbot-Technologie, um die Customer Journey zu optimieren. Beginnend auf der Facebook-Seite des Clubs personalisiert der virtuelle Assistent, der auf Watsonx Assistant läuft, Antworten basierend auf dem Standort des Kunden und dem ausgewählten Veranstaltungsort. Nachdem die Chatbots bei Kundenfragen geholfen haben, folgen Prompts zu Buchungen, Partys und Ständen. Wenn sich die Kunden für einen Kauf entscheiden, werden sie an einen menschlichen Mitarbeiter oder eine Online-Buchungsseite weitergeleitet. Diese Chatbot-Marketingstrategie maximiert die Antwortrate bei Messaging-Apps und die Gesamtkonversionsraten.
Jede einzelne Interaktion zwischen einem Kunden und einem Unternehmen ist entscheidend für die gesamte Customer Experience. Die Einführung von dialogorientierter KI als erstem Kontaktpunkt mit Kunden ermöglicht schnelle Antworten auf Fragen und erlaubt es den menschlichen Mitarbeitern, sinnvolle Gespräche zu priorisieren. Ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen, nutzen Marketingteams den watsonx Assistant, um ihre digitale Marketingstrategie zu optimieren und eine durchgängig höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen.
