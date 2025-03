Was ist Augmented Reality?

Die von der AR-Software gestreamten Informationen werden auf dem AR-Gerät angezeigt, wobei computergenerierte Inhalte in das Sichtfeld des Benutzers eingeblendet werden. Die digitalen Informationen werden in der richtigen Perspektive und Ausrichtung dargestellt und erscheinen dem Benutzer so, als ob das Objekt tatsächlich vorhanden wäre. Der Benutzer folgt den Interaktionsanweisungen, indem er Befehle über einen Touchscreen, mit Gesten oder per Sprache sendet. Diese Befehle werden von der Software empfangen und an das eingeblendete digitale Objekt gesendet, sodass es vom Benutzer gesteuert werden kann.