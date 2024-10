Der NPS wurde von Fred Reichheld, dem Softwareanbieter Satmetrix und der Unternehmensberatung Bain & Company, Inc. entwickelt und fragt Nutzer, die einen Berührungspunkt mit einem Unternehmen hatten, wie wahrscheinlich es ist, dass sie das Unternehmen weiterempfehlen. Sie wurde 2003 in einem bekannten Artikel in der Harvard Business Review (Link befindet sich außerhalb von IBM.com) mit dem Titel „The One Metric You Need to Grow“ (Die eine Kennzahl, die Sie für Ihr Wachstum benötigen) vorgestellt und hat sich seitdem zu einem wichtigen Instrument für das Verständnis von Kundenbeziehungen entwickelt.1

Er entstand, als der ehemalige CEO von Enterprise Car Rentals, Andy Taylor, eine Fallstudie mit einer Zielgruppe teilte. Er sagte, das Unternehmen messe die Kundentreue, indem es seinen Kunden zwei Fragen stelle. Diese Fragen bezogen sich darauf, wie die Kunden die Qualität ihrer Erfahrung bewerteten und ob sie die Services des Unternehmens erneut in Anspruch nehmen würden.

Reichheld baute auf dieser Einfachheit auf und entwickelte das NPS-System, bei dem Menschen gefragt werden, ob sie ihren sozialen Gruppen ein Produkt oder einen Service empfehlen würden. Bain & Company hat den Net Promoter Score zu einem Net Promoter System weiterentwickelt, mit dem Unternehmen ihre Kunden in allen Aspekten der Customer Experience besser bedienen können.